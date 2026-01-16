人間冬月（組詩）／袁帥

袁帥

1.聽 雪

比輕音樂還輕一萬倍

節奏那麼緩

每個人都是雪花惦記已久的故鄉

它們回來了，一路扭秧歌

故鄉的臉蛋接近瑪瑙紅

雪花獻上飛吻，冷靜地試探

一瞬間，它們聽出了珍貴的激動

依舊還在，故鄉沒變

依舊容得下白的地方

就會有春天

2.歲末落雪

億萬朵雪花在空中比劃著啞語

萬千雙眼睛在門口閱讀

一年到頭，時間的奔忙不休

就為這一場純粹，白得驚世駭俗

讀懂了，天空的富有從來不是別的

而是那些新穎字詞的追逐

精短篇章落地，灰色人間

捧讀這白，在排比的底氣裏

廣告 廣告

一唱三歎地辭舊，讓歷經

心靈深處的一切虛飾被雪洗

3.人間冬月

香腸和臘肉，在屋簷下抬杠

風乾的紅與黑，也許在等一場白雪歸來

爐火旺得好像盛夏的火燒雲

燉煮一鍋刺骨的寒冷

盛一碗麻辣的星星，話趕話

傾吐一朵朵蓓蕾

4.一場大雪

仙女拋撒紙屑飛飛揚揚

堆疊的白紙，給你難以想像的寬廣

白得像棉，白得像鹽

儘管以寒為墨在上面嘩嘩地書寫

要想把江山染黑是不可能的

只有默念它，只有跟著一起白

才能踏出唯一無盡的出路

像鏵犁走向春天的印跡

5.我的銘記

感謝半盞熱茶，絲絲潤澤

慰藉了我急切的渴望

感謝清咽片的神奇，大寒天氣裏

挽回了我的金嗓音

感謝七彩陽光，輕吻我冷澀的臉

一寸寸溫熱，滲入心底

感謝一朵淩霄花，似紅色音符

撩動我心湖的微浪

感謝悠悠歲月裏

那些在時光的罅隙中閃現而出

飄逸著無限靈氣的面目

微笑和凝視，曾給我

分分秒秒的欣喜

6.元 旦

一條老街在往後退走

在節日的盛裝裏飄出的歡聲面前

似乎有一點兒羞慚

故鄉人一直在陰風怒號裏踏步向前

相逢握手眨眼，目光明媚

眺望彼此的2026年

然後哈哈大笑，刹那間倒出

心底的這一口喜氣，就是上一年

酒香深巷般的沉澱