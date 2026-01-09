人間國寶洪平順門神新作首展 北港文化中心震撼亮相

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】洪平順人間國寶藝師於北港文化中心首度公開展出2025年最新門神彩繪作品，透過武將、文官、侍從三大單元呈現立體生動的神情，展現傳統工藝在當代創新風貌，吸引民眾走進展場感受彩繪藝術的張力與深厚文化底蘊。

洪平順彩繪門神新作特展「繪徑尋蹤」自1月10日起於北港文化中心一樓展示室展出，並於當日舉辦開幕茶會，作品首度公開亮相。展覽以精緻創新的門神彩繪引領觀眾探索傳統建築彩繪的藝術生命力，呈現古今交融的創作特色。

縣長張麗善表示，本展是文化部登錄重要傳統工藝「傳統建築彩繪」保存者洪平順藝師最新創作的首次公開發表。洪藝師為臺灣戰後第一代彩繪藝師，一生奉獻於傳統工藝保存，其作品承載文化資產的歷史記憶，對地方文化傳承具有不可替代的重要性。

文化觀光處指出，洪平順的門神彩繪以立體面部刻畫聞名，突破制式化、平面化表現方式，善用光影與色彩打造張力十足的神情。此次展覽依角色分類為「威儀之相」、「文采之容」及「侍禮之姿」，分別呈現武將、文官及侍從形象，展現洪藝師貫通古今、融合中西的卓越技藝。

「繪徑尋蹤」象徵洪藝師在傳統脈絡中不斷探索創作之路。展覽由文化部文化資產局補助、雲林縣政府協辦，縣府長期重視無形文化資產保存與推廣，希望透過展覽讓更多民眾看見傳統工藝的藝術高度及時代價值，也讓世代累積的文化記憶得以延續。

洪平順藝師的彩繪門神作品不僅展現傳統工藝精湛技藝，更融入當代創意與審美思維。每幅作品的神情刻畫細膩，光影變化自然生動，讓觀眾近距離感受門神藝術在當代文化語境中的生命力與張力。

展期自1月10日至1月27日（週一及國定假日休館），民眾可親臨北港文化中心一樓展示室欣賞門神彩繪新作。縣府呼籲民眾把握機會，走進展場感受人間國寶洪平順的藝術魅力與傳統工藝的新生命，體驗彩繪藝術傳承的力量。