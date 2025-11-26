人間國寶雕刻「卯兔星君」失竊！流浪10天尋回 3竊賊落網

台南麻豆九龍太子宮「卯兔星君」神尊金身日前失竊，經10日追查成功尋回。 圖：警方提供

[Newtalk新聞] 台南麻豆九龍太子宮一尊供奉長達27年的「卯兔星君」神尊金身，11月14日凌晨遭竊賊闖入主殿抱走，由於這尊神像是人間國寶、獲頒「國家工藝成就獎」的雕刻大師陳啓村所打造，失竊後文化界為之震驚，麻豆分局成立專案小組，成功逮捕3名竊賊，神像順利尋回。

九龍太子宮供奉27年的「卯兔星君」金身遭竊賊於14日抱走，廟方指出，「卯兔星君」不僅是地方信仰核心，也是人間國寶雕刻大師陳啓村歷時多年的藝術心血，無可替代，失竊後引發當地文化圈震動。陳啓村也在社群發文呼籲竊嫌自動歸還，因作品具有高度藝術性，根本難以銷贓。

麻豆分局獲報後第一時間與刑警大隊成立專案小組，報請台南地檢署指揮偵辦，專案小組調閱監視器鎖定涉案車輛，以車追人，查出33歲、25歲兩名楊姓男子及36歲陳姓男子涉案，兵分多路前往台中、高雄進行拘提，並於24日在楊嫌住處尋獲失竊神尊。

遭逮捕3名竊賊分別有竊盜、毒品等前科，過去專偷八仙桌、神桌、木椅等變賣，全案依加重竊盜罪移送法辦。廟方今日下午前往麻豆分局迎回金身，並在儀式下恭迎星君再度安座。陳啓村大師也親自到場見證，儀式莊嚴。

