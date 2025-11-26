人間國寶雕刻！600萬「卯兔星君」遭竊 神明指示「一定會回來」警逮3嫌

「全台唯一」卯兔星君日前遭竊，警方兵分多路逮捕3嫌，並成功找回神像。（圖／翻攝畫面）

台南下營九龍太子宮元辰殿供奉全台唯一「卯兔星君」神像，由人間國寶陳啟村雕刻而成，市價超過600萬元，神像卻於14日凌晨遭竊，麻豆警方獲報後展開調查，終於在台中、高雄逮捕楊姓、楊姓及陳姓慣竊，全案依法送辦，廟方則將於26日下午迎回神像。

據了解，陳啟村因生肖屬兔，因而以中國傳統中的「十二生肖」守護神為概念，於1999年用牛樟木雕刻出「卯兔星君」，被九龍太子宮典藏20多年，是全台唯一，具不可替代性，多年來更是護佑信眾，卻在14日凌晨遭盜。

廣告 廣告

根據監視器畫面，3名犯嫌14日凌晨直闖殿內，將神像抱走後展開逃逸，犯案過程不到5分鐘，廟方發現後立刻報案，但犯嫌在逃亡途中使用權利車製造斷點，增加警方查緝困難，案情一度陷入膠著。

下營所長還曾到廟裡擲筊，得到神明指示稱「神像一定會回來」，麻豆分局則與刑警大隊組成專案小組，並報請台南地檢署指揮，最終鎖定3嫌，兵分多路在台中和高雄將他們拘提到案。

警方調查，3名犯嫌無業，平時靠著盜竊維生，多半鎖定鄉間老房子下手，而此次下手他們希望盡快將神像脫手，卻遲遲找不到管道，最終來不及銷贓就被逮捕，訊後被依竊盜罪送辦，廟方則將於26日下午2時許到麻豆分局領回神尊。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

隔壁老王之國！烏干達親子DNA檢測「98%非親生」 官員都嘆氣：心臟不夠大顆別驗了

祈錦鈅結束2年短命婚！「撐著破爛身心靈1年」心碎斥丈夫不聞不問

發票開獎更新載具APP！ 網驚見工程師「落落長私人日記」