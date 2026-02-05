《人間條件八》台北場熱賣全台加演中！ 早鳥優惠延長三日

《人間條件8》凡人歌的劇中演員都是劇場佼佼者以及活躍在舞台上的演技派演員，邀請大家今年來看一齣吳念真筆下最不一樣的人間條件故事。（圖：張大魯攝）

吳念真出手，居然沒落淚？「這一次，我們先笑再說！」

《人間條件八》編劇、導演吳念真表示，在劇中，會看到即將老去的老人、看起來似乎理性卻無理的太太，其實每個家庭都有這樣的角色，「我想讓大家看一看，這就是每個人不願意承認的每個人自己的家，你以為看的是戲，但其實看的是自己的真實人生。」

「想完成一個人生最後的期待，思索可以做出的貢獻，那是很有趣的。這齣戲雖然看起來是喜劇，但換個角度想，有時也可能會是悲劇，這其實滿『人間條件』的，不是嗎？。」

今年2026作品將巡演台北、高雄及台中（台南尚未啟售）、台東，創下人間條件最快在台灣重演的紀錄。用喜劇手法描寫中年歐吉桑的生活日常，以及跨三代家庭的相愛相殺與真實互動。