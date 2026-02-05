《人間條件八》回歸巡演 幽默描繪當代家庭真實樣貌

記者黃朝琴／臺北報導

綠光劇團《人間條件八：凡人歌》4月全臺巡演，導演吳念真再現最尖銳的溫柔，有別於該系列偏向悲情敘事角度，這齣戲以庶民舞台、小人物視角的喜劇呈現，從彩券行到診間，融合養老、三代家庭的苦澀與煩惱，幽默描繪當代家庭最荒謬、也最真實樣貌，原班卡司回歸，世代同台寫下凡人群像，從中頭獎看家庭問題，用笑聲戳破裝熟假象。

《人間條件八：凡人歌》4月10至19日臺北城市舞台登場，5月15至17日高雄衛武營獻演，7月17至19日臺中國家歌劇院演出。

《人間條件八》2023年首演後票房亮眼，2025年獲邀新加坡華藝節巡演，2026年開春即將全臺巡演，目前臺北場熱賣破6成，陸續增加場次加演中，同時於農曆年前延長3天早鳥購票85折優惠。

《人間條件八》創作靈感源自吳念真曾讀到的一則國際新聞，有人寧願天天去賭一張彩券贏到頭獎，也不願花一輩子努力工作。這份荒謬卻真實的心情，也正是吳念真平日藉由買彩券轉換心境的寫照，進而轉化為此劇的男主角。

劇中68歲的廖明燦（陳希聖飾演）退休多年，在家中毫無存在感，為了證明自己「還有用」，每天固定買彩券，直到有一天真的中了頭獎。金錢瞬間改變了他在家中的地位，卻也讓所有關係原形畢露，期待逐漸失控，愛與利用之間，只剩下用新臺幣計價的距離。看似充滿喜劇氛圍的劇情，最終指向的，正是每個人心中那份被需要的渴望以及被愛著的動力。

《人間條件八》由原班底登台，人間系列班底陳希聖將演出劇中主人翁廖明燦，深刻詮釋吳念真的真實觀察。而金獎影后王琄將與陳希聖扮演退休活寶夫妻，在對話中展現對家族成員的複雜情感；金鐘影后楊麗音則飾演彩券行老闆娘，展現在地小人物的親民演技，網路上已經有觀眾自發揪團，要一起進劇場看麗音姐演的舞台劇。

滅火器樂團主唱楊大正飾演中年事業不順的兒子、演歌雙棲的林雨宣則飾演時髦外放的人妻雨靜、他們的兒子是熱愛嘻哈文化的國中生，由饒舌新星青蛙飾演，劇中精妙融入Rap音樂凸顯三代的問題與矛盾。

綠光劇團最受歡迎的兩位演員就是吳念真與柯一正，也在泌尿科診間中的演出，被戲迷公認為「全場笑聲最高分」的場景，兩位老頑童的即興火花，相信會在2026年的舞台帶來更多妙語如珠的經典對話。

吳念真形容，自己雖然一路以來寫了8個人間條件系列的劇本，但《凡人歌》這齣戲第一沒有哭戲，第二沒有人死掉，而且這個劇本，他太太看完後說，滿好笑的。

這齣戲創作靈感來自吳念真日常LINE群組的對話，將二婚重組家庭、長照焦慮、橫跨三代的世代溝通失敗等令人煩躁的主題，包裝在節奏精準的喜劇中，讓觀眾在台詞的嬉笑聲後，卻留下心中都懂的默契。劇中一家三代都想逃，只剩LINE群組還活著，明明住在同一個屋簷下，卻只在通訊軟體裡交談，這齣戲從這種現代病徵切入，以嘻笑方式剝開一層層家庭關係背後的真實面貌，用喜劇成為理解家庭的方式。

《人間條件八》凡人歌是一份獻給「所有人」的禮物。它提醒我們，生活或許充滿柴米油鹽的日常，也夾雜著貸款壓力與溝通失靈的現實；但只要還能自嘲、不妨走進劇場與所有人一起大笑，我們就有力量繼續走下去。

《人間條件八》締造多場完售紀錄，去年新加坡演出，今年回歸臺灣舞台。（記者黃朝琴攝）

饒舌歌手「青蛙」飾演《人間條件八》的孫子，以年輕人的饒舌文化DISS全場的長輩。（記者黃朝琴攝）

《人間條件八》劇中主角都是劇場界的長青樹，左起楊麗音、吳念真、王琄、陳希聖。（記者黃朝琴攝）

《人間條件八》凡人歌中的主角都是劇場界的活躍演員，大家都放手大玩特玩。（記者黃朝琴攝）