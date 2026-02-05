「人間條件八」4月巡演 中頭獎看凡人群像

記者黃朝琴／臺北報導

綠光劇團《人間條件八：凡人歌》4月全臺巡演，有別於該系列偏向悲情敘事角度，這齣戲以庶民舞臺、小人物視角的喜劇呈現，從彩券行到診間，融合養老、三代家庭的苦澀與煩惱，幽默描繪當代家庭最荒謬、也最真實樣貌，原班卡司回歸，世代同臺寫下凡人群像，從中頭獎看家庭問題，用笑聲戳破裝熟假象。

《人間條件八：凡人歌》4月10至19日臺北城市舞臺登場，5月15至17日高雄衛武營獻演，7月17至19日臺中國家歌劇院演出。劇中68歲的廖明燦（陳希聖飾演）退休多年，在家中毫無存在感，為了證明自己「還有用」，每天固定買彩券，直到有一天真的中了頭獎。金錢瞬間改變了他在家中的地位，卻也讓所有關係原形畢露，期待逐漸失控，愛與利用之間，只剩下用新臺幣計價的距離。看似充滿喜劇氛圍的劇情，最終指向的，正是每個人心中那份被需要的渴望及被愛著的動力。

廣告 廣告

該劇由原班底登臺，人間系列班底陳希聖將演出劇中主人翁廖明燦；金獎影后王琄將與陳希聖扮演退休活寶夫妻，在對話中展現對家族成員的複雜情感；金鐘影后楊麗音則飾演彩券行老闆娘，展現在地小人物的親民演技，網路上已經有觀眾自發揪團，要一起進劇場看麗音姊演的舞臺劇。

綠光劇團最受歡迎的2位演員就是吳念真與柯一正，也在泌尿科診間中的演出，被戲迷公認為「全場笑聲最高分」的場景，2位老頑童的即興火花，相信會在舞臺帶來更多妙語如珠經典對話。

《人間條件八》凡人歌中的主角都是劇場界的活躍演員，大家都放手大玩特玩。（記者黃朝琴攝）