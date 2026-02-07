人間溫情處處有！ 天慈愛心、長海同濟會寒冬送暖讓愛飛揚

【記者葉柏成/新北報導】人間溫情處處有！社團法人中華民國天慈愛心功德會、長海國際同濟會今〈7〉日分別舉辦「點亮希望 讓愛飛揚」愛心關懷公益活動及第13屆「寒冬送暖、關懷兒童」活動，透過發放關懷金、物資年節圍爐，支持弱勢家庭安心過年。

《圖說》社會局長李美珍和三重區長王坤南參加天慈愛心功德會點亮希望讓愛飛揚關懷活動，感謝功德會的善舉，右1為理事長鄭呂碧雪。〈社會局提供〉

社團法人中華民國天慈愛心功德會於三重區綜合體育館舉辦「點亮希望 讓愛飛揚」愛心關懷公益活動，先前已發放板橋95戶、樹林162戶等共計257戶弱勢家庭，此次再發放三重976戶弱勢家庭，每戶3,000元關懷金，三場次共計369萬9,000元及愛心物資。

《圖說》李美珍局長、王坤南區長和鄭呂碧雪理事長一起致贈關懷金給弱勢戶。〈社會局提供〉

理事長鄭呂碧雪表示，此次結合德一、德心、德慈、江村、大樹等多家診所，以及3490地區8個扶輪社.精華獅子會等公益團體的力量，才能促成此活動，協會希望持續為弱勢家庭盡棉薄之力，並希望藉此拋磚引玉，吸引更多人投身公益行列。

《圖說》李美珍局長頒贈感謝狀給所有贊助單位。〈社會局提供〉

社會局長李美珍、三重區長王坤南、李余典議員、彭佳芸議員到場致意，場面溫馨。李美珍感謝天慈愛心功德會照顧地方弱勢不遺餘力，積極結合各界資源，讓服務越做越大，以此活動為例，早期發放801戶家庭關懷金，現在已提升到1,233戶的規模，真正做到「讓愛飛揚」，令人敬佩。

《圖說》新北市副市長劉和然與國際同濟會北二區主席林裕哲（右5）、兒童基金會董事林金生（右3）等人合影。〈社會局提供〉

此外，社會局與長海國際同濟會共同舉辦第13屆「寒冬送暖、關懷兒童」活動，持續透過年節圍爐與物資關懷，支持弱勢家庭安心過年。活動邀請來自板橋、中和、新店、永和、蘆洲、樹林、鶯歌、泰山、五股、林口、新莊、三重等12個行政區，約600位弱勢家庭成員參與。副市長劉和然出席活動並頒發感謝牌，並與同濟會會員進行「上菜秀」，展現私公協力的行動力。

《圖說》天慈愛心功德會在三重小巨蛋舉辦愛心關懷活動。〈社會局提供〉

長海國際同濟會會長黃進源表示，活動已連續辦理13年，仰賴會員長期投入與穩定支持，期盼在年節期間為弱勢家庭提供實質協助。今年現場共準備60桌年節餐宴，並致贈每戶500元春節紅包，協助家庭減輕過年開銷。

劉和然表示，13年的持續陪伴，等同於陪伴一名孩子從小學一路走到大學一年級，感謝長海國際同濟會長期投入，成為弱勢家庭穩定的支持力量。

《圖說》新北市副市長劉和然頒發感謝狀，右為兒童基金會董事林金生。〈社會局提供〉

他指出，活動除長海同濟會會員支持外，也結合同濟會北二區各會、同濟兒童基金會及社會善心人士共同參與，並由李富湧前會長伉儷規劃義演節目，展現公私協力成果。市府將持續與民間團體攜手合作，擴大社會支持網絡，讓更多市民獲得即時協助。

長海國際同濟會表示，為提升照顧品質，今年同步升級福袋內容，每份物資價值約1,350元，精心規劃包含白米、麵線、米粉、泡麵等主食，搭配沙拉油、西螺醬油、玉米罐頭等民生用品，並提供毛毯、口罩、牙膏牙刷組、沐浴乳等生活必需品，另準備捲心餅與沙其馬，照顧家庭與兒童需求。