人間煉獄！伊朗血腥鎮壓殺破6千人 遺體堆滿停車場畫面駭人流出

伊朗反政府示威全面失控，演變為現代史上最血腥的國家暴力事件之一！儘管伊朗政府實施全國性斷網，試圖掩蓋真相，但駭人的屠殺畫面仍突破封鎖流出。根據《時代雜誌》最新披露，伊朗安全部隊已殺紅了眼，竟動用裝載重型機槍的卡車駛入市區，對著手無寸鐵的示威群眾進行無差別掃射。流出的畫面中，街道上彈痕累累，群眾在槍林彈雨中驚恐逃竄，現場慘狀宛如人間煉獄。

這場鎮壓的死亡人數持續攀升！根據伊朗當地醫院通報數據及海外專業團體估算，截至1月10日，示威者的死亡人數恐已突破 6,000 人大關。更令人心寒的是，這份數據僅包含送醫急救無效者，尚未計入那些直接被軍警運往太平間、甚至就地掩埋的「直接死亡」案例。專家憂心，實際罹難人數恐怕遠比目前曝光的數字更加驚人。

自由歐洲電台（Radio Free Europe）昨（11）日曝光的一段《影片》，成為證明大屠殺的鐵證。畫面拍攝於德黑蘭南部的卡里札克法醫中心（Kahrizak Forensic Medical Center），只見法醫中心的停車場甚至外圍街道上，密密麻麻地堆滿了大量未及安葬的遺體，屍袋數量多到連路面都看不見。面對如此確鑿的證據，伊朗當局至今仍保持沉默，未對示威者死亡數字做出任何回應，試圖以冷血的沉默粉飾太平。

