人間煉獄！伊朗「屠宰場監獄」酷刑曝光 集體性侵、電擊私處、拔指甲
伊朗近日爆發大規模反政府示威，數千名抗議者被關入被人權組織形容為「屠宰場」的祕密監獄。根據外媒取得的受害者證詞，伊朗當局正進行系統性的非人道虐待。庫德族農民巴巴米里（Rezgar Beigzadeh Babamiri）在獄中信件中披露，他曾遭受長達72小時的馬拉松式電擊，範圍涵蓋耳垂、乳頭甚至睪丸，並多次面臨「模擬處決」與水刑。更駭人的是，獄中頻傳集體性侵事件，無論男女皆遭到執法人員以警棍或暴力侵犯，試圖以此擊潰示威者的意志。
「烤雞串」酷刑：人權組織控訴暴行
根據《每日郵報》報導，國際特赦組織（Amnesty International）記錄了多種中世紀等級的酷刑，包括將受害者手腳綑綁於木桿上懸掛的「烤雞串」式虐待，以及強行拔除手腳指甲。這些暴力行為通常發生在法律程序啟動前，目的是強迫受害者進行「電視認罪」。伊朗國家電視台近期播出了多段受害者淚流滿面認罪的畫面，但人權團體直指這些全是透過極端痛苦威脅而來的「虛假口供」。
川普強硬警告：敢處死示威者，美軍將精準打擊
在眾多被捕者中，26歲的索爾塔尼（Erfan Soltani）因參加1月10日的示威被捕，家屬一度被告知需「準備收屍」，引發全球恐慌。對此，美國總統川普（Donald Trump）發出極嚴厲警告，強調若伊朗處死反政府示威者，可能引發美軍的軍事報復行動。在美方強大的武力威脅下，伊朗司法部隨即改口，否認索爾塔尼被判處死刑，聲稱其罪名不符死刑標準。
「敵視上帝」罪名籠罩：兩萬人身陷法外危機
儘管索爾塔尼暫時保住性命，但伊朗境內的肅殺氣氛並未停歇。官方對外聲稱僅逮捕約3,000名「暴徒」，但人權組織估計實際被捕人數恐高達20,000人。伊朗強硬派教士更警告，示威者可能被視為「敵視上帝之人」（Enemies of God），在伊朗法律中，此項罪名仍隨時可能招致死刑或殘酷的鞭刑。
