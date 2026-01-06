人間煉獄！警友副站長七期豪宅內虐殺助理 少年揭「老虎鉗拔牙」殘忍酷刑

台中劉姓男子2024年10月與同夥聯手，虐死許姓助理，手段極其殘忍。（圖／報系資料照）

台中市某分局警友站劉姓副站長，因懷疑28歲許姓男子私吞款項，2024年10月找來37歲劉姓友人、19歲石姓助理及一名未成年林姓助理，在七期豪宅內對許男聯手施暴，最終許男身受重傷、不治身亡，台中地院國民法庭6日開庭，傳解剖法醫曾柏元和林姓少年作證，林少更揭露死者遭受「老虎鉗拔牙」酷刑，他更擔心自己不順從而變成第二個死者，犯嫌手段令人髮指。

檢警調查，許男是劉男助理，但劉男懷疑他私吞700萬元，加上傳播小姐款項和歷來請款事宜而對許男心存不滿，2024年10月18日凌晨夥同共犯在七期豪宅內對許男施虐。

而犯嫌手段極其殘忍，他們持球棒、榔頭、尖刀、六角板手等器具狠打許男，還以噴槍灼燒、老虎鉗拔牙，更在許男遍體鱗傷後噴灑酒和辣椒醬，凶器高達10種，凌虐過程長達數小時，許男不堪暴行，在奄奄一息時喊「救命」求饒，劉男等人還宣稱「讓你知道什麼叫人間煉獄」，許男最終傷重身亡。

檢方2025年2月對劉男等3人提起公訴，全案於6日再度開庭，並傳喚曾柏元和林姓少年作證，曾伯源證稱死者身上遍體鱗傷，包含頭部、雙眼兩側、四肢和背部，左臂取出2顆彈丸，左肩、右腰共發現3處香菸燒燙傷，左手肘另有短淺銳器穿刺傷，且死者「血液浮一層油」，研判為皮下脂肪遭破壞後進入血液循環，隨心臟打入肺部，堵塞微血管，造成嚴重肺部脂肪栓塞。

林姓少年則證稱，他清晨5點多到現場，劉姓主嫌、劉姓同夥、石姓同夥和死者都在吸毒喝酒，但劉姓主嫌與許男因金錢糾紛而產生衝突，許男被叫到陽台，他則與石男一同被要求以膠帶封口和控制許男。

林姓少年提到，因對方人多勢眾，加上手機也被放在桌上控制，想找藉口離開卻被拒絕，擔心自己成為「第二個死者」而不敢不從，並證實確有拔牙情事，劉姓同夥拿老虎鉗要拔死者門牙，還說「很硬，拔不下來」，但他沒目擊牙齒拔下瞬間，最終則是藉口回家洗澡才脫身。

劉姓主嫌與其同夥辯護律師認為，林姓少年所述內容沒有證據能力，檢方則認為，林姓少年開庭時數次出現記憶模糊狀況，但他坦承自己有吸毒，所述有證據能力，並依刑事訴訟法，證述可依偵查筆錄為準，全案則預計在9日下午宣判。

