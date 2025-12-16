人間糾紛波及神明！宮廟神壇遭撒鹽 調閱監視畫面一看就是她
【記者凃建豐／屏東報導】屏東縣佳冬鄉某宮廟12日9時5分許發現遭人潑灑不明物體，造成地板、供桌及神尊上均有殘留疑似鹽巴及黑色晶體。宮廟負責人54歲湯姓女子立即報案，警方調閱監視畫面，查出原來是與宮廟有糾紛的鄰居所為。
枋寮分局員警獲報後立即到場處理，調閱監視器影像釐清，確認附近陳姓女子（73年次）所為，初步調查發現，起因為鄰居糾紛。陳嫌亦坦承相關行為，全案依社會秩序維護法第68條第2款「滋擾公共場所」規定查處，後續移交簡易庭裁罰。
