「人間維他命」不見了！Lizzy直播爆哭 吐憂鬱症纏身

在光鮮亮麗的演藝圈背後，藝人承受的身心壓力往往超乎大眾想像。曾以女子團體After School出道，並憑藉小分隊「橙子焦糖」（Orange Caramel）紅遍亞洲的歌手兼演員Lizzy，近日在社群平台直播時，情緒顯得相當低落，甚至語出驚人地提到關於死亡與憂鬱症的掙扎。這番真情流露卻充滿絕望感的言論，隨即在網路上引發熱烈討論，許多粉絲擔心她的心理狀態，紛紛留言湧入安慰，希望這名昔日的「人間維他命」能夠度過人生最寒冷的低谷。

直播自曝重度憂鬱坦言活著太艱難

根據《매일경제》報導，Lizzy於28日透過個人帳號開啟直播，與粉絲分享近況時，神情顯得十分憔悴。她語帶悲傷地表示，名人這個職業意味著私生活會被完全曝光，若身邊有人想踏入演藝圈，她現在會選擇阻止。直播中她數度落淚，坦承自己正飽受重度憂鬱症折磨，甚至在帳號被封鎖前曾多次談論到極端想法。她感嘆地說，人們常問世界這麼美好為何有人想離開，但對她而言，現實生活真的讓她感到筋疲力竭，每一天都過得極其辛苦。

演藝之路雖精彩背後卻充滿自責

Lizzy自2010年出道以來，以活潑開朗的形象深受喜愛，在「Orange Caramel」時期推出的《Catallena》及《Magic Girl》等熱門歌曲至今仍是經典。然而，在轉型為演員並經歷種種演藝風波後，她的心境似乎產生了巨大變化。她在直播中提到，雖然並不後悔選擇這條路，但內心卻充滿了自責感。她向粉絲坦白內心的脆弱，直言「如果我說自己過得很艱難，那麼擁有這樣一個美好的世界又有什麼意義呢？」，這番絕望的高白讓粉絲們感到萬分心疼。

粉絲湧入鼓勵盼偶像能停下腳步休息

面對Lizzy不安的情緒，粉絲們也在直播中展現溫暖的一面，不斷給予鼓勵的話語，除了強調她並不孤單外，還希望她「可以先休息了」。雖然Lizzy隨後表示自己會「努力活下去」，但言談間流露出的無力感仍未完全消除。對於曾帶給無數人歡笑的她來說，目前最需要的或許不是演藝事業的突破，而是外界的理解與專業的心理支持。

輕生不能解決問題！東森娛樂關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980

