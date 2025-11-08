人間芭比出事！「品牌未取授權觸法」警方調查 發聲道歉了
有著「人間芭比」稱號的韓國混血女星SOMI（全昭彌），曾以限定團體I.O.I成員出道，如今SOLO活動依舊擁有高人氣，並且還創立了個人美妝品牌GLYF。豈料，近日GLYF因包裝的設計，沒有獲得授權使用紅十字標誌，讓警方出面調查，品牌也發出道歉聲明。
韓國混血女星SOMI個人美妝品牌GLYF在今年4月推出「情感急救包」，未獲得授權使用紅十字符號被檢舉。（圖／翻攝自SOMI IG）
SOMI個人美妝品牌GLYF在今年4月推出「情感急救包」，包裝採用了白色急救箱的模式，上面還印有紅色十字符號，不過因紅十字符號為人道援助專用符號，因此依照韓國《大韓紅十字會組織法》規定需要獲得授權才能使用，違法使用最高可處罰韓幣1000萬元（約台幣21萬）。
此案件為「第三方提出」檢舉，警方調查後，品牌也發出道歉聲明，「此概念視覺化設計的過程中，我們犯下錯誤：未能充分認識紅十字標誌所承載的歷史性、人道主義意義與法律保護的重要性，對此深表歉意。」
如今品牌也將召回相關商品，並和紅十字會進行授權協商。而紅十字會方面對SOMI的品牌採用紅十字標誌，則表示對品牌的自律改正表達感謝，目前無意採取訴訟行動。
