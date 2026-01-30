人間菩薩無畏布施 啟發精進付出大願

55歲老師退休的趙羚秝，十多年來陸續參與慈濟活動，直到去年丹娜絲風災，跟著志工一起打掃受災戶住家後，看到志工不畏懼汙穢用心、她備受震撼，於是開始見習培訓，也開始聞法，從佛法中體悟人生不同的價值，唯有縮小自己、無所求的付出，才能獲得滿滿歡喜。

走進環保站，輕鬆地在垃圾堆裡做分類，這對於退休老師趙羚秝是很大轉變，丹娜絲風災跟隨志工協助受災戶清理房子時受到震撼

志工 趙羚秝：「我去清的時候 其實我是很擔心，因為都髒髒的，我是戴著手套 這樣拎著，可是師兄師姊就會往前，就是清那個最髒的部分，原來這就是走在人世間的菩薩。」

這個震撼教育，讓趙羚秝決心積極聞法、參與慈濟見習培訓志工 趙羚秝：「佛法對我人生啟悟是很大，我覺得它讓我對生命 深度的價值觀，非常非常大的不同，我要見習培訓，我的後半人生 我要投入公益。」

慈濟志工 郭美玲：「讀書會她都有在參加，還有我們記憶保養班，她每個禮拜都會來幫忙。」

慈濟志工 毛素秋：「平常他就是環保啦，訪視也會去參與，讀書會 香積。」

投入慈濟後，身體一度出了狀況，不過更讓她堅定行善信念，往後她會全心參與，讓自己退休人生更具價值。

