王原昌

雪從蒼穹飄下，不攜聲響

覆蓋著荒涼，也覆蓋著繁華

它只是平等地下，不偏不倚

像時間對萬物的寬宥

讓所有喧囂都緩緩沉入靜默

它洗不白黃河的渾濁

也漂不白烏鴉的黑

卻能粉飾貧瘠，掩蓋虛偽者的嘴臉

甚至，有人會借它的名義

將黑白顛倒的爭辯，說成潔白的真理

我崇尚純潔，喜歡它的率真

它落在我的額頭，只能敬仰

卻接不住這一片片誠摯的告白

當我看到在院中掃雪的父親

他掃去的是雪，落下的卻是

比雪更白的鶴發

多麼像一個蒼老的雪人

用盡一生，在人間守護著清貧