人間香奈兒形象大逆轉！Jennie雪地廢土風太反差 韓網驚呼：差點認不出

Jennie為Moncler示範新裝的造型，與舞台扮相差很大。翻攝IG@jennierubyjane

世界級女子夯團BLACKPINK成員Jennie日前受法國精品羽絨品牌Moncler之邀，遠赴北美洛磯山脈滑雪勝地阿斯本小鎮看秀，當天Jennie以時尚滑雪裝亮相，沒想到前衛妝容與戶外系酷妹打扮，讓粉絲好不習慣，笑說：「差點認不出來！」

Jennie滑雪造型太破格

Jennie前往北美洛磯山脈小鎮看秀。翻攝IG@jennierubyjane

人氣超旺的Jennie一向是時尚寵兒，還有「人間香奈兒」美譽，這次受擁有「羽絨之王」美譽的法國頂級機能服飾精品Moncler邀請，前往北美看秀，Jennie也換上一身滑雪裝，只是「廢土風」穿搭讓韓國網友驚呼，「整個氛圍完全不一樣了」、「差點認不出來」，還說：「只有Jennie才能駕馭的概念」、「雖然有點陌生，但很有記憶點」等，再度引發網友熱烈討論。

廣告 廣告

Jennie的廢土風妝容與造型讓粉絲好不習慣。翻攝IG@jennierubyjane

Jennie有「人間香奈兒」美譽。翻攝IG@jennierubyjane

BLACKPINK的世界巡演上月底在香港落幕。翻攝IG@jennierubyjane

Jennie上月底剛隨團忙完BLACKPINK世界巡演，全新韓綜《秘密好友俱樂部》接力開播，首集由固定成員Jennie、綜藝男神DEX、綜合格鬥選手秋成勳、《無限挑戰》靈魂人物盧弘喆，以及實力派諧星李秀智率先亮相。五人隱藏彼此身分，展開為各自「秘密好友」準備禮物的臥底攻防行動。首週播出Jennie不只化身「禮物轟炸王」、強勢展開送禮大作戰，甚至差點與「聖誕老人」上演街頭追逐，成為亮眼焦點；眾人送禮策略也笑料不斷。

J型人Jennie預告禮物大轟炸

Jennie的全新韓綜《秘密好友俱樂部》已開播。翻攝愛奇藝國際版

平時就愛送禮、對身邊人相當大方的Jennie，也在節目中徹底展現MBTI的「計畫型J」作風，預告要來一波「禮物轟炸」。她不只準備了維他命，還購入近期在年輕族群間爆紅的巧克力「名字餅乾」，準備為DEX找出自己的本名「珍映」，作為驚喜禮物。Jennie日前在接受節目組的訪問時就有分享自己的「送禮浪漫哲學」，直言在她看來送禮是一件很容易的事，不僅過去和成員們一起住的時候就常送禮，也會特別留意身邊的人喜歡什麼。

她坦言自己喜歡舉辦活動、也喜歡製造驚喜，在這方面自認是「浪漫主義者」，尤其享受對方完全不知道會收到什麼、自己偷偷準備的過程。不過她也忍不住吐槽，反而常對周圍的人感到失望，因為很多人明明已經在挑禮物，卻會提前透露「我要送你什麼」，讓驚喜感瞬間消失。

Jennie強調，在她心中「忍耐也是禮物的一部分」，她最喜歡的是直到禮物送出的前一刻都不被發現，因此也特別喜歡「秘密好友」這樣的設定，直呼能當誰的秘密好友聽起來就很有趣，並堅持禮物一定要有誠意、也要注重浪漫，最後更自信放話：「當我的秘密朋友真的太幸福了！」《秘密好友俱樂部》即日起由愛奇藝國際版每週日18:55全台獨家與韓國同日跟播。



回到原文

更多鏡報報導

具俊曄痛失摯愛1週年！大S忌日登韓網熱搜 《外傷重症中心》醫師剖析致命關鍵

Rosé親了Bruno Mars一口火辣開場 超炸合唱〈APT.〉！葛萊美典禮一秒變夜店

美炸！BLACKPINK Rosé仙氣降臨葛萊美 黑白戰袍美腿藏不住

直擊／傾盆大雨如淚水！大S離世一周年紀念像今揭幕 S媽神情哀戚抵達金寶山