《人間》雜誌開啟台灣報導攝影 逾5千張照片展回顧影像重量

北師美術館今天(19日)宣布將於12月20日推出兩檔攝影展，其中一個為「浮生—《人間》中的報導攝影，1985-1989」，精選當年《人間》雜誌從台灣戒嚴邁向解嚴時期5千多張記錄現實環境的照片，見證攝影穿越時空的力量。

北師美術館19日舉行記者會，該館創辦人與總策劃林曼麗宣布將於歲末推出兩檔風格迥異的攝影展「浮生—《人間》中的報導攝影，1985-1989」與「在試管中？在活體內！—攝影家立木義浩Ｘ東京大學」，分別跨越時空與跨越日本、台灣，重新找回1980年代的台灣報導攝影以及呈現幾百年的博物館典藏。

廣告 廣告

由作家陳映真創辦的《人間》雜誌，其核心精神為關注社會弱勢與底層生活，自1985年11月創刊至1989年9月停刊，短短4年共出版47期，橫跨台灣戒嚴至解嚴的關鍵時期。在台灣逐步邁入民主化的過程中，《人間》雜誌以每頁幾乎至少1圖的版面，開啟台灣報導攝影的新篇章，透過視覺表現喚起大眾對於社會、政治與族群議題的重視。

「浮生—《人間》中的報導攝影，1985-1989」由策展人蘇盈龍與法國攝影史學者米榭爾．費佐(Michel Frizot)共同策劃，精選47期雜誌中12名攝影家的5,497張圖像，並以訪談影片呈現他們發掘主題、內部編輯等過程，透過展覽再次見證攝影穿越時空的力量。

蘇盈龍表示，即使已歷經40年，但《人間》雜誌所呈現的內容與紀錄的影像對於台灣攝影史或台灣報導攝影仍非常重要且無可取代，他們策展選擇《人間》雜誌做為主題便是因為其在整個台灣社運史上的獨一無二。他說：『(原音)可是《人間》雜誌是由文字跟影像兩個部分所組合起來，在文字的部分有那麼多的學者、有那麼多的論文去研究，可是為什麼在影像裡面卻沒有？這個是我們一直百思不得其解的地方，所以我們希望可以藉由這個展覽把這些攝影師從雜誌裡面、從他們已經被消失或淹沒的這個紀錄裡面，把他們重新拉出來，讓他們在台灣的攝影史上面、讓他們在這個報導攝影史，重新有他們的位置、有他們的定位。』

展覽中可見攝影家蔡明德當年紀錄化工廠排放廢水、汙染飲用水源、當地居民被迫遷移的過程，而最令他動容的報導是一名精神障礙老年病患長年遭家人囚禁於破屋中，老人伸出狹窄洞口的雙手與望向洞外的神情都是他鏡頭下所捕捉到的真實場景。展覽也可見到攝影家關曉榮長居蘭嶼數月，紀錄達悟族人在充滿歧視的行政體制下生活的困頓。

此外，北師美術館另一檔展覽則是與東京綜合研究博物館合作的「在試管中？在活體內！—攝影家立木義浩Ｘ東京大學」攝影展，為科學與藝術跨界合作，展出日本知名攝影家立木義浩拍攝該館豐富館藏的攝影作品，讓觀者透過攝影家的鏡頭重新感受靜態標本與文物在照片中甦醒的樣貌。



「浮生—《人間》中的報導攝影，1985-1989」由策展人蘇盈龍(左)與法國攝影史學者米榭爾．費佐(右)共同策劃。(劉品希 攝)