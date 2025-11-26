「人間AI」Karina遭陌生人搭訕！被問1事 超可愛反應曝

Karina分享在美國被搭訕「妳好漂亮」的趣事。（圖／翻攝自 IG@katarinabluu）

南韓女團aespa隊長 Karina（劉知珉）擁有AI般的精緻五官，自出道以來就被封為「人間 AI」，人氣在全球居高不下，Instagram有高達2228萬追蹤數。近日她接受W KOREA採訪，分享多段在美國遇到粉絲與陌生人交流的趣事，因為她害羞的反應太真實，讓粉絲笑翻直呼超可愛。

Karina在節目中被問到是否曾在路上被粉絲認出？她透露之前去美國環球影城遊玩，竟連續兩次與巧遇穿著aespa周邊商品的粉絲，Karina笑說自己也不好意思主動攀談，便默默排著隊，「但他沒認出我來，我先去打招呼也有點奇怪，所以我沒去打招呼」，沒想到下一個遊樂設施又遇到同一位粉絲，「不過之後排其他遊樂設施時，又遇到他了，我就去打招呼了」。

除了粉絲，Karina也分享一次讓她緊張到語無倫次的「被搭訕」經驗，她表示某次在洛杉磯買化妝品時，遇到一位外國女性雖然不是粉絲，但突然直接稱讚她很漂亮，還禮貌詢問她：「 Do you have Instagram？ 」 Karina當場愣住，不好意思地笑著說：「喔……有是有啦，但我不敢跟她說」，提到原因是因為太害羞了。講到這段時，Karina邊說邊忍不住大笑，完全展現反差萌。粉絲看完影片後紛紛留言，除了誇讚Karina的美貌，也大讚她性格超好。

