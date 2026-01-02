人面獸心！ 高市衛生局前執行秘書調個資.性侵少女

高雄市 / 綜合報導

高雄市衛生局何姓前執行秘書，涉嫌濫用職權，利用職務之便， 從公務系統中搜尋保護個案16歲少女，誘騙性侵 ，檢方調查，何姓男子佯裝尋芳客和少女接觸，少女以為對方握有不雅照，赴約後才發現掉入陷阱，事後驗傷提告，高雄地檢署偵結後，依強制性交、違反個資法等罪嫌，對何姓男子提起公訴，建請法院從重判刑，合併求刑10年6月。

廣播人員說：「用心規畫社區心理衛生中心的分散設置。」身穿黑色西裝，梳著整齊髮型，精神抖擻的上台領獎，他是高雄市衛生局何姓前執行秘書，看起來文質彬彬，沒想到竟涉嫌濫用職權，性侵列管輔導個案中的16歲少女。

高雄市衛生局前執行秘書何姓男子說：「當我的服務的個案來到我的面前，有這樣的需求的時候，我們能夠讓它連接到相對應的位置去。」上廣播侃侃而談社區安全網，但檢方查出，何姓男子身為高雄市衛生局心理衛生中心的分區主管，負責心理健康，管理高風險個案，卻利用平日監督輔導通報個案的職務機會，透過公務系統調閱民眾個資，鎖定一名16歲少女，查到她的手機門號，加好友佯裝尋芳客，少女擔心對方握有不雅照，答應見面，兩人約在高捷五塊厝站碰面，沒想到男子竟把少女載進摩鐵，性侵得逞，事後還自行把3600元塞進少女包包內，少女報警驗傷提告，檢方認為，何姓男子對少女身心造成重大傷害，求刑10年6月。

高雄市政府衛生局副局長王小星說：「在得知案發第一時間立即將何員解聘，針對何員社會局依違反兒少法，第49條裁處最高新台幣六十萬元罰鍰，並公告姓名至於涉違反社會工作師法第17條之一規定，已送高雄市社會工作師懲戒委員會審議。」

但誇張的是，何姓男子得知被告後，竟請在社會局家庭防治中心任職的妻子，洩漏案情及警方偵辦內容給他，經過社會局調查認定情節屬實，已依違反職務保密原則，對其妻記2大過並免職，何姓男子因一己私慾，讓無辜少女受害，如今也將為自己的行為，付出慘痛代價。

