人頭公司戶狂洗錢 刑事局掃蕩

詐騙集團除利用人頭帳戶洗錢，還透過人頭公司戶掩人耳目，進行鉅額匯款或提領，檢警調日前查獲柬埔寨跨國詐騙集團「太子集團」，在台利用多家人頭公司買豪宅、名車，藏匿犯罪所得及洗錢45億鉅款。此外，刑事局今年從被害人資料查出至少287家涉詐人頭公司戶，除依《洗錢防制法》送辦，也將持續蒐證偵辦，掃蕩與詐團勾結的人頭公司。

警方指出，公司人頭戶雖占所有人頭帳戶比例不高，但因不是用來作為第一層接受被害人遭詐款項，而是經層層轉帳後再匯入，且每日往來金額頻繁龐大，所以難以追查及警示。日前查獲知名麻辣鍋店蔡姓女負責人，涉嫌提供公司帳戶幫詐團洗錢上億元。

警方調查，詐團取得公司人頭帳戶的手法還包括冒名辦理負責人變更，將整家公司「偷走」，或大量收購公司登記資料，再陪同人頭負責人前往金融機構辦理大額約定轉帳及開通網銀、外幣帳戶。

台灣高檢署日前召開跨部會會議，研討防制公司商號帳戶遭詐團利用，會中就指出因對公司戶警示通報較為謹慎，同一自然人如成立數個人頭公司，因公司統編不同，無法同時警示。加上公司戶享有每日5000萬元額度、不限轉帳次數，人頭公司戶利用商業交易為幌子，且不需開戶人親自臨櫃，只要持公司大小章就能臨櫃辦理匯、領款，都令人頭公司戶成為詐團新寵，凸顯主管機關審核、會計師簽證及逃漏稅等問題嚴重。

為加強警方打詐偵查能量，刑事局推動近2年，規畫將原本為任務編組的「詐欺犯罪防制中心」法制化，今年9月底獲考試院通過，並在10月底正式上路，可強化跨部會合作與橫向聯繫，進一步吸納打詐跨領域專業人才，建立法制與偵查一體化運作機制。