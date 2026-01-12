人頭助理詐領384萬！陳怡君涉貪一審宣判 重判7年10月褫奪公權

民進黨台北市議員陳怡君涉嫌詐領助理費，一審遭判處合併執行7年10月，褫奪公權5年。（本刊資料照）

民進黨台北市議員陳怡君涉以人頭助理詐領公費，收受建商賄款充當行政「門神」。士林地方法院今（12）日宣判一審判決，依貪污等罪，判處陳怡君合併執行有期徒刑7年10月、褫奪公權5年；辦公室主任張惠霖則判5年10月、褫奪公權4年，全案仍可上訴。

陳怡君自2018年就任第13屆北市議員後，與辦公室主任張惠霖共謀，安排胞弟媳及多名親友掛名擔任議會助理，偽造聘書與人事資料，實際卻未到職，長期向北市議會詐領薪資、年終獎金及慰勞金。檢方查出，自2019年至2025年2月止，共詐得384萬8,568元，相關款項經層層轉帳、提領後，用於支付私人房租及投資股票，以掩飾不法金流。

錢怎麼流？人頭助理與金流如何運作？

法院認定，張惠霖不僅負責安排人頭助理，還實際掌控帳戶、提款卡及資金流向，扮演提領、分流與轉帳的關鍵角色，協助處理後續資金用途。

廣告 廣告

法院指出，陳怡君自2023年8月起，透過張惠霖收受品嘉建設董事長胡偉良及總經理高明義以「顧問費」名義匯入的款項，共18筆、合計70萬5,894元。檢方認定，該款項並非單純顧問報酬，而是為換取陳怡君利用議員身分，向市府相關單位協調、關說，協助建案加速推進，構成不違背職務行賄。

陳怡君怎麼辯？法院為何不採信？

陳怡君曾主張對帳戶與金流不知情，顧問費也非其收取，多次在庭上哽咽致歉，表示並非為貪污，而是因長期財務壓力沉重才誤觸法網。不過法院認為，其行為具持續性與計畫性，犯罪金額不低，已嚴重侵害公眾對民意代表的信任，故予以重判。

法院另判人頭助理親友3人因未實際取得犯罪所得，獲判1年10月至2年不等徒刑，均緩刑2年；品嘉建設董事長胡偉良判1年徒刑、總經理高明義判6月徒刑得易科罰金。全案不法所得455萬餘元，已全數沒收。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

更多鏡週刊報導

媒體大亨連環騙／ 檢警緊盯確保發監防潛逃 捷運燈箱廣告大亨判刑定讞

翻轉南投！民進黨選對會拍板「牙醫狀元」温世政參戰 奇兵對壘許淑華

民進黨高雄市長初選民調今開打！ 國民黨竟喊：接到電話請回答支持柯志恩