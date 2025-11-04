人頭帳戶炒龍邦股票 朱國榮二審判賠2289萬 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

涉及掏空、內線交易、炒股三大弊案落跑海外遭通緝的國寶總裁朱國榮，因使用人頭帳戶炒作龍邦國際股票，造成投資人損失，證券投資人及期貨交易人保護中心提告求償，台北地院一審判決保護中心全部敗訴，上訴二審後；高院今（4）日逆轉改判朱國榮、林桂馨賠償2289萬1940元。可上訴。

證券投資人及期貨交易人保護中心起訴主張，朱國榮、林桂馨共同自103年2月5日起至同年4月15日止、自103年11月10日起至104年2月10日止、自 104年5月26日起至同年8月26日止、自105年1月30日起至同年3月25日止這4個時段，利用大量人頭帳戶，連續相對成交龍邦國際股票，以製造龍邦公司股票交易活絡之表象。

廣告 廣告

並於第3時段期間利用大量人頭帳戶，連續密集高價委託買入並成交，將龍邦公司股票價格拉抬向上，不法操縱龍邦公司股票價量，致投資人人善意買進龍邦公司股票，共計受有2457萬4665元損害，依證券投資人及期貨交易人保護法求償2457萬4665元。

高院合議庭審理認為，朱國榮於4個時段的營業日利用人頭帳戶連續對龍邦公司股 票大量相對成交，製造龍邦股票交易活絡之表象，並於第3時段盤中連續以高價 買進龍邦股票而拉抬股價，足以影響龍邦股票價量及市場交易秩序。

林桂馨知悉朱國榮意圖操縱龍邦公司股價，仍依其指示促成朱國榮遂行操縱龍邦公司股價之行為，而與朱國榮共同違反證交法等保護他人之法律，應依證交法、民法規定，連帶賠償授權人所受損害。

合議庭核算龍邦公司股票於4段期間操縱行為開始前10個交易日之平均收盤價，投資人在這4個時段操縱期間賣出龍邦公司股票而獲利者，於計算投資人所受損害時，應予損益相抵，最終結算朱國榮、林桂馨應賠償2289萬1940元。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

太子集團跨國詐騙 檢調搜索47處查扣不法資產

挖破油管偷油 中油晚10年起訴求償二審敗訴確定

【文章轉載請註明出處】