人頭帳戶「死轉手」連交通錐也能藏 水房集團12人落網
【記者鮮明／台中報導】刑事局中打偵辦1個詐欺集團，發現嫌犯將人頭帳戶藏放於草叢、交通錐或是寄送貨運站等，以「死轉手」方式交付取款車手提領贓款，得手上百萬元。警方逮捕張姓、侯姓等12人，依詐欺等罪送辦。
刑事警察局中部打擊犯罪中心接獲情資，經分析金流及跟監蒐證深入溯源追查，發現以張姓嫌犯（28歲）為首之詐欺水房集團與境外假投資詐欺機房勾結。該水房集團分工細膩、運作模式隱蔽，由張嫌透過工作手機通訊軟體指揮幹部侯嫌，派遣旗下取簿手前往指定之電子式置物櫃收取人頭帳戶存摺及提款卡包裹。
取簿手再將相關包裹藏放於草叢、交通錐或是寄送貨運站等「死轉手」方式，交付取款車手前往提領詐騙贓款，續由張嫌以虛擬貨幣交易方式回水至境外詐欺機房，清查被害人26人，遭詐騙金額達111萬餘元。
中打報請台中地檢署指揮偵辦，陸續緝獲張姓水房集團主嫌、侯姓幹部與旗下取簿手及車手等12人到案，其中張姓主嫌、侯姓幹部及案內2名成員均因他案通緝，全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送法辦。
刑事警察局呼籲，以不當方式收集他人帳戶依洗錢防制法可處5年以下徒刑，期約或收受對價提供帳戶予他人使用可處3年以下徒刑，可撥打165反詐騙專線或110報案專線進行查證，以免被充當人頭而涉及詐欺、洗錢案件之刑責，還需賠償被害人鉅額財損。
防堵非洲豬瘟，新竹縣政府環保局今(30)日公告，為減少環境衛生疑慮，自即日起至廚餘禁止餵飼豬隻解禁為止，新竹縣家戶廚餘暫停收運，請民眾務必瀝乾水分後併入一般垃圾排出。環保局表示，基於防疫優先考量，連日...華視 ・ 20 小時前
刑事局中部打擊犯罪中心，破獲假投資詐欺水房集團，詐騙分工縝密，分成騙錢跟騙個資，要求被害者將存簿卡片 放在指定的電子置物櫃，再由車手將存簿、提款卡藏草叢、置物櫃或三角錐，並以「死轉手」交付車手提領贓款，並以虛擬幣回流境外，至少26名被害人受害，損失111萬元。 #詐欺水房#人頭帳戶#死轉手#分工縝密東森新聞影音 ・ 19 小時前
（中央社記者蘇木春台中30日電）張男涉嫌組成詐騙水房集團，將人頭帳戶存摺及提款卡，以「死轉手」方式藏放在草叢、交通錐等處，再由車手取走提領贓款洗錢，刑事局循線逮捕張男等12人送辦，檢方日前已依法起訴。中央社 ・ 1 天前
彰化市一名八十四歲洪姓阿嬤誤信網路上自稱「○爸」的LINE好友，指示其開立銀行帳戶並預繳新臺幣二萬七千元以「扣繳跨國網購健康商品」，幸經某家銀行彰化分行行員察覺有異，立即通報警方到場勸止，成功攔阻詐騙，保住阿嬤積蓄。彰化分局今（三十）日表示，民生路派出所副所長邱重興與警員邱國庭於二十七日上午獲報趕抵現場，發現洪姓阿嬤欲為「愛○○」網路傳銷商品辦理信用卡扣繳。警方查看對話紀錄後發現，對方未提供任何公司資料與個資，疑似為假冒名義之詐騙帳號。經警員邱國庭方查證，「愛○○」傳銷商品曾多次違反食安法及多層次傳銷管理法遭檢舉，且商品來源不明、標示不實。阿嬤在警方耐心勸說後恍然大悟，感謝副所長邱重興與警員邱國庭與行員協助，直呼：差點被○爸騙光光！彰化警分局呼籲，詐騙集團經常利用「假網購 ...台灣新生報 ・ 21 小時前
即時中心／黃于庭報導台中梧棲爆發非洲豬瘟，全國豬隻從22日起禁運、禁宰5天，且暫停廚餘養豬，行政院長卓榮泰26日宣布，為了從嚴防疫，因此禁令延長再10天，全台各縣市均嚴陣以待。然而，近日卻有民眾直擊，台中1輛廚餘回收車行駛途中未覆蓋桶蓋，導致廚餘疑似「邊開邊灑」。對此，警方獲報後隨即展開調查，並聯手環保局開罰該駕駛。民視 ・ 21 小時前
刑事警察局中部打擊犯罪中心，成功瓦解一起以通緝犯為首的詐欺水房集團。該集團與境外假投資詐欺機房勾結，利用「死轉手」洗錢手法及虛擬貨幣交易，隱蔽洗錢流程，涉案金額達新台幣111萬餘元，共有26名受害者。中天新聞網 ・ 23 小時前
（中央社記者吳玟嶸金門30日電）金門大學與全台唯一官窯金門縣陶瓷廠推出以青花瓷為發想創作展，陶瓷廠長林蔚尚說，此次展覽鼓勵匠師挑戰藝術創作，陶瓷廠未來也盼打造新產業，正籌劃觀光工廠展現新面貌。中央社 ・ 20 小時前
台中養豬場出現非洲豬瘟案例，全台邊境如臨大敵。衛福部長石崇良今天（30）受訪表示，已要求各縣市衛生局，本周起增加攤商、超市等肉品稽查，至於國外攜帶輸入物品，農業部防檢署研議取消紅綠卡查驗，無論入境國是否為非洲豬瘟疫區，一律同等查核。中時新聞網 ・ 1 天前
檢警調追查美濃大峽谷盜挖、回填廢棄物案，28日羈押地主之一的石麗君獲准，由於石麗君曾陪著國民黨立委柯志恩會勘盜挖的農地，外界形容柯志恩「翻車」，柯志恩不滿提告民進黨，今赴地檢署說明時，再度撇清兩人關係，強調以後再有人講石麗君是她的「自家助理」一定告到底。自由時報 ・ 21 小時前
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導 新北市府憑藉全國首創的「智慧防汛系統」，將繁複的防汛工作濃縮進一支手機，運用AI與大數據即時監測、預警與指揮，全面提升防災效率。憑藉這項創新成果，新北市府水利局昨（29）日榮獲2025年媒體機構的治理卓越獎環境保護組首獎，成為全國唯一獲獎的水利單位，展現以科技打造韌性城市的強大實力。 水利局長宋德仁表示，過去防汛工作...匯流新聞網 ・ 1 天前
台中市 / 綜合報導 台中梧棲非洲豬瘟，一開始被捲入的養豬場特約紀姓獸醫師，在被檢方約談後請回。不過面對要被台中市府開罰，他在臉書上發文表達心寒，他說自己曾是口蹄疫受災戶，當年政府機關找他協助防治口蹄疫，他義無反顧，但現在卻因為自己沒參與的事情，受到裁罰，讓他相當心痛，決定明年不再和養豬場簽特約獸醫師，另外中央疫情指揮中心，揪出台中市政府疫調的化製三聯單竟被塗改，究竟是哪一方竄改資料，檢方已經分案調查。紀姓獸醫師說：「我灰心的原因是因為，原本希望我幫忙的人，現在竟然是裁罰我的人。」獸醫說，自己曾是口蹄疫受災戶，當年政府機關找他幫忙協助防治口蹄疫，他義無反顧，這次爆發豬瘟，他問養豬場為什麼第一時間不找他，業者竟然回答「你不賣藥，來了又不收錢，我怎麼好意思麻煩你！」紀姓獸醫師說：「虧我對畜牧場的疫病敏感度那麼高，可是他們錯過了，沒有找我，我是覺得滿可惜的。」台中市政府疫調獸醫人數和病死豬頭數，前後變來變去，現在中央疫情指揮中心，又揪出市府疫調化製三聯單數量不吻合，從10月11日到21日，共有11張三聯單。但10月12日化製場留存的三聯單甲聯，登記的中豬數量是3頭，但給防疫所的乙聯上卻登記5頭，甲聯少了2頭，其餘10張數量吻合，雲林動植物防疫所長廖培志說：「三聯化製單，它是(一式三份)複寫紙，正常你甲聯寫完，二，三聯應該原則上是一致的。」三聯單疑似被塗改，檢方已經著手調查，議員也砲轟市府，事發至今第9天，還沒找到豬瘟來源，台中市議員江和樹VS.台中市環保局長陳宏益說：「它的四周全都是港口附近，一些倉儲業者，(工人)他們在船上是不是會吃東西，不能下來嘛，但是他們如果把廚餘丟進來呢，這麼簡單的事，你們找不出來。」市政府疫調數據、關鍵人物兜不攏，被罵得滿頭包，現在又傳出三聯單可能遭竄改，市府防疫能力和公信力，備受質疑。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
（中央社記者曹亞沿新北30日電）新北土城暫緩發展區是捷運土城站周邊最後一塊未開發區域，內政部今年5月審議通過該區區段徵收範圍都市計畫變更案，即起再公開展覽30天，最快明年啟動徵收。中央社 ・ 21 小時前
[Newtalk新聞] 高雄市苓雅區今日發生一起酒駕拒測事件，一名62歲吳姓男子駕車由於行車方向不穩遭民眾檢舉，員警獲報將吳姓男子攔下後發現對方全身酒氣，拒絕酒測並自稱為「警友會」成員，甚至嗆員警「要把你調到六龜分局」，不過員警仍開出18萬元罰鍰。 苓雅分局指出，今日凌晨接獲民眾報案，指出在成功二路與新光路口有自小客車行駛不穩，員警到場後攔停檢查，發現吳姓男駕駛全身散發酒氣且拒絕酒測，警方要求進行酒測時，吳男多次以「要抽根菸」為由拖延，態度消極不配合。 酒測過程中，吳姓男駕駛更自稱為「警友會」成員，甚至嗆員警：「小屁孩，要把你調到六龜分局。」隨後員警當場扣車並帶回派出所偵辦，後續深入調查，發現吳男根本就不是警友會成員。 警方指出，吳姓男駕駛不依規定使用燈光，違反道路交通管理處罰條例第42條，處1200至3600元罰鍰；拒絕酒測行為違反同法第35條，處18萬元罰鍰、吊銷駕駛執照、吊扣牌照2年並扣繳牌照，轎車當場移置保管。查看原文更多Newtalk新聞報導彰化90年爌肉飯最後一鍋今日秒殺！老店改用雞肉推新品渡難關基隆隧道驚現「人形鬼影」嚇壞民眾！3人拍萬聖節影片 下場慘了新頭殼 ・ 20 小時前
台北醫學大學前副教授蕭宇成，涉嫌利用自己掌控的公司開立不實發票，向北醫大、北醫大附設醫院、萬芳醫院、雙和醫院等機構詐領研究經費598萬餘元。此外，蕭宇成還與台北科技大學教授林律吟合作，以「互換發票」手法，向北醫大及北科大詐取研究計畫經費65萬餘元。新北地檢署調查後認蕭、林等4人涉犯《刑法》加重詐欺罪及違反《商業會計法》，依法起訴。太報 ・ 21 小時前
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導 非洲豬瘟爆發後，台中市政府防疫作為屢遭外界質疑。民進黨台中市議員江肇國29日於臉書貼出一張line對話截圖，指出國民黨立委羅廷瑋助理於社群群組貼文，內容稱「非洲豬瘟破口就是中央」，讓江批評，鄰里群組的謠言又來了，而且又是羅廷瑋助理帶風向。 根據圖片，助理貼文內容如下：「台中的非洲豬瘟，豬沒有豬瘟症狀。中央對於沒有症狀...匯流新聞網 ・ 21 小時前
[Newtalk新聞] 在美國對俄羅斯與伊朗加強能源制裁之際，一張橫跨歐亞、暗中運送被制裁石油的「影子艦隊」（Shadow Fleet）網路逐漸浮出水面。根據《路透社》與《彭博社》最新調查，這個由私人保險公司、匿名註冊船隻與隱秘航線組成的灰色體系，已在過去兩年間協助運輸超過 350 億美元的俄羅斯與伊朗石油。 報導指出，這張網路的關鍵節點之一，是一家名為 Maritime Mutual 的紐西蘭公司。該公司由英國海事保險家族保羅·蘭金（Paul Rankin）經營，為全球約六分之一受到西方制裁的油輪提供保險服務。根據能源與清潔空氣研究中心（CREA）數據，自制裁實施以來，這些受保船隻共運輸了 167 億美元的俄羅斯石油與 182 億美元的伊朗石油。 前美國財政部制裁調查員、大衛·坦南鮑姆（David Tannenbaum）警告，這些「影子艦隊」正在削弱國際制裁體系的效力，「他們是全球能源暗流的真正中樞，隱身於國際海域與保險制度的灰色地帶。」 若美歐聯手切斷影子艦隊的保險與再保險渠道，俄羅斯與伊朗的能源出口將受到實質重創 圖 : 翻攝自X 不過，美國最新一輪針對俄油出口的制裁似乎已經開始新頭殼 ・ 1 天前
中部中心／ 吳璽璸 台中報導刑事局中打警方，查獲以張姓男子為首的詐騙水房，與境外詐團合作，為躲避查緝，一改以往的面交方式，全都以不碰面接觸的「死轉手」方式，將人頭帳戶存摺與提款卡，放到祕密指定地點，再交付給車手前往取款。至少26人受害，檢警逮捕12人到案。民視 ・ 21 小時前
刑事警察局中部打擊犯罪中心日前破獲一個跨縣市詐欺水房集團，該集團與境外假投資詐騙機房勾結，以層層轉手及虛擬貨幣交易掩飾金流，成功洗錢逾百萬元。經警方長期監控與溯源追查，最終共逮捕主嫌張姓男子及共犯12人，全案依《刑法》詐欺罪、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》移送台中地檢署偵辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台中市 / 綜合報導 台中沙鹿1間小吃店，今年7月發生驚悚砍人案，1名男子叫外送餐點，疑似不滿羹飯搭配的白飯是隔夜飯，到店內咆哮，甚至嗆小吃店老闆「別做了！」，老闆竟然一氣之下，拿開山刀砍人，被依殺人未遂起訴，台中地方法院近日開庭，老闆認罪，但認為是男子恐嚇在先，才氣不過動手，沒有致人於死的意圖。檢警還查出，小吃店老闆過去因為妨害秩序等罪被判刑，今年6月才出獄，本想重新開始，沒想到衝動下又犯下砍人事件。 監視器畫面拍下，白衣男子怒氣沖沖進到店裡，手上還拿著長長的利器，對著黑衣男子揮砍，黑衣男子趕快向左邊閃去，白衣男子又砍了一刀，另外一名女子趕快衝上前，攔下白衣男子。驚悚砍人事件發生在今年7月，台中沙鹿1間小吃店，白衣男子這麼氣，因為黑衣男子不接受道歉，還到店裡叫囂。林姓顧客說：「如果是這樣，你們不要做了啦。」檢警調查，白衣男子是小吃店黃姓老闆，黑衣男子是林姓顧客，他用外送平台點餐，質疑羹飯搭配的白飯是「隔夜飯」，口感吃起來半生半熟，回到店裡找老闆理論被砍傷，造成右手臂骨折，右上臂撕裂傷等，老闆被依殺人未遂起訴。黃姓老闆說：「我打電話先跟他道歉，但是他說叫我現在要馬上過去，口氣很差，就是因為這樣我才不爽，做那麼多天了，客人只有他，這樣反應。」台中地方法院29日開庭，老闆認罪，但他說因為顧客先恐嚇他，氣不過才會砍人，但沒有殺人意圖，希望法官從輕量刑。附近攤販說：「老闆娘很客氣，之後就沒開了。」實際回到小吃店，已經沒有營業，附近店家說，遇到老闆娘都很客氣，檢警查出，黃姓老闆先前因為妨害秩序、組織等罪被判刑，今年6月才出獄，本想重新開始，沒想到又衝動發生砍人事件。 原始連結華視影音 ・ 19 小時前
南部中心／陳姵妡、劉安晉、洪明生 高雄屏東報導高雄一名開多元計程車的王先生，接到一筆訂單，是到屏東取貨，將包裹送往台北，沒想到一拿到貨就被埋伏多時的警方逮捕，還被戴上手銬腳鐐，王先生控訴警方亂抓人。而警方回應，因王先生符合詐欺車手特徵才出手抓人，一切都是依法執行。開多元計程車的王先生，為了送貨被抓，還被戴上手銬腳鐐移送地檢署，他氣憤控訴警方抓錯人。（圖／民視新聞）黑衣男開白車，前來取貨，一名老先生將包裹交付給他後，忽然一台黑色轎車竄出，卡在白車前方，警方上前就將黑衣男帶走。當事者王先生：「下車跟我說，你被逮捕了你不要講了，大家講可能是在做釣魚的動作，我可能就是那個被他釣到的魚，後來我拿到那包東西，他一直問我說知不知這包東西是什麼，我跟他說我不知道。」王先生平時開多元計程車，會接送貨到外地的訂單，這次他先到屏東取貨，再送往台北，車費一共是五千多元，沒想到才剛拿到貨就被埋伏的警方逮捕，一頭霧水下被送往警局，後來做完筆錄後，竟被戴上手銬腳鐐移送地檢署，讓王先生又冤又氣，控訴警方亂抓人。開多元計程車的王先生，為了送貨被抓，還被戴上手銬腳鐐移送地檢署，他氣憤控訴警方抓錯人。（圖／民視新聞）當事者王先生：「就感覺我好像是重大槍擊要犯一樣，為什麼要上腳鐐跟手銬很過分啊，就是完全沒有不給我解釋的機會，連我手機都收走也不讓我打電話，直接拍一個犯人三照，而且我好像受什麼侮辱，還要被拍這種東西，還確認我是罪犯一樣。」屏東分局偵查隊副隊長王登永：「因為該男子完全符合，詐欺取款車手的特徵及態樣，我們警方依刑事訴訟法第88條，現行犯逮捕男子，必須用上手銬以防脫逃。」警方拆開可疑包裹，裡面並非茶葉，而是被害人的是五萬元，原來這名被害人，在網路上購買沉香手環，第一個還沒收到，就急著拿錢買第二個，家人感覺不對勁報警，才導致來取貨的王駕駛，被當成車手。屏東分局偵查隊副隊長王登永：「移送之後，檢察官已經無保請回，表示說多元化司機，提出的相關證據顯示說，似乎是被利用的不知情第三者。」王男經過訊問後無保請回，但他從被抓到釋放，被控制了12個小時的行動，讓他相當氣憤，儘管警方表示過程都依法執行，但王先生打算到警政署檢舉，針對抓錯人的狀況，提出告訴。原文出處：接「送貨訂單」遭逮！ 高雄多元計程車運將怒控警亂抓人 更多民視新聞報導財部：普發現金13歲以上未成年 3種管道可領婦人被騙6千多萬 第14次領1千多萬被行員擋下網戀陷阱！2大叔險遭詐 警銀聯手識破人頭帳戶民視影音 ・ 18 小時前