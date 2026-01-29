即時中心／梁博超報導

監察院長陳菊自前（2024）年底因病入院請假迄今已逾1年，總統府昨（28）日發布總統令，證實陳菊請辭獲准，自2月1日起生效。律師林智群直言，一堆人頭帳號開始洗陳菊爽領薪水，「薪水都捐出來了！」反觀藍白立委不審總預算，卻整天提違憲法案、爭議法案，延會一個月跑去美國快閃作秀，甚至立法院早上9:48就散會，薪水卻照領「才是浪費我們繳的稅金啦」！

監察院長陳菊在2024年12月因感冒就診，並安排例行性健康檢查，結果發現右腎出現3.5公分腫瘤，立刻安排手術切除；原本術後恢復情況良好，不料出院前一天卻突然發生右下肢無力的情形，經檢查又發現左側腦血管阻塞，因此住院治療至今。在這段期間，陳菊除依規請假外，更展現廉潔風範，自願放棄支領每月薪資。

總統府昨（28）日下午發布總統令，證實陳菊請辭獲准，自2月1日起生效。賴清德晚間受訪時表示，陳菊先前因中風身體不方便，第一時間就提出辭呈，當時他認為若好好復健，有機會重新回到崗位上，繼續為社會服務，因此予以慰留。然而復健時程拉長，也想讓陳菊能專心養病，所以最近她又提出辭呈，「我勉予同意」；他希望菊姐能夠早日康復，同時請監察院副院長李鴻鈞代理院長職務。

律師林智群指出，陳菊在中風一年後請辭監察院長，然而網路上竟出現一堆人頭帳號開始洗「陳菊請假一年，躺平爽領一年薪水」；然而他直言，陳菊這一年的薪水是捐出來，「不要再造謠了！」

林智群強調，這些愛靠北的人可能不知道或是奴慣了，勞工依照勞基法規定，如果生病臥床，是可以請假請到一年的；而公務員依照公務員請假規則，可以留停一年甚至兩年。「你要拿這個笑陳菊，我倒要說你奴慣了是不是，主管或員工生病，不能請假嗎？」

話鋒一轉，林智群提到，陳菊是生病中風，沒辦法工作，這情有可原。然而，像黃國昌或民眾黨「那些廢物委員」，或無料委員羅智強、違憲之母翁曉玲，「身體健健康康，每個月拿20萬元，卻尸位素餐，不審查預算，整天提違憲法案、爭議法案，延會一個月，跑去美國快閃作秀，立法院早上9:48就散會，薪水照領，才是浪費我們繳的稅金啦！」

原文出處：快新聞／人頭帳號造謠陳菊坐領乾薪 林智群反轟藍白作秀卻照領薪水：這才是浪費稅金！

