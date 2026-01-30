人頭門號成金雞母！他助詐團牟利480萬 雄警抄掉「詐團販賣部」

38歲黃男涉嫌收購大量人頭門號，並利用專業電信設備協助詐騙集團快速申請電子支付及通訊帳號。讀者提供



人頭門號成詐騙金雞母！38歲黃男涉嫌收購大量人頭門號，利用專業電信設備協助詐團快速申請電子支付及通訊帳號。警方循線在台中查扣550張SIM卡、貓池設備與網路數據機等後勤中心，初估2年不法獲利約480萬元，全案依違反《洗錢防制法》及《刑法》詐欺移送地檢偵辦。

警方調查，黃嫌不僅收購國內人頭門號，甚至包括泰國SIM卡，透過俗稱「貓池（Modem Pool）」的設備，同時操作多支門號，快速申請大量電子支付帳號及電商、通訊平台帳號，提供詐騙集團使用，且部分SIM卡包裝上竟囂張標註「詐欺集團販賣部」。

廣告 廣告

高雄市刑大偵三隊第8分隊與台中市警方組成專案小組，報請高雄地檢署指揮偵辦後，日前持搜索票及拘票前往台中西區黃嫌工作室查緝，當場拘提黃嫌及1名員工，並查扣大量SIM卡、貓池設備及網路數據機等證物，警方初估黃嫌2年內透過人頭門號與虛擬帳號牟利約480萬元。

警方表示，黃嫌透過這套後勤系統協助詐騙集團進行假投資及各類電信詐騙，嚴重危害民眾財產安全。專案小組將持續追查相關成員與金流，呼籲民眾提高警覺，避免被不法集團利用人頭門號進行詐騙。

更多太報報導

前檢察官陳正達、警友站長涉高雄最大棄土案 獲暴利近5千萬遭起訴

陳菊請辭獲准！傳「一功能」受影響 陳其邁低調回應了

梁育誌「可期教化」逃死改無期 死者母千字痛批：司法凌駕社會安全