人類史上最大的基建建設！黃仁勳大爆料：台積電正興建20座新廠

輝達執行長黃仁勳21日在達沃斯世界經濟論壇指出，人工智慧（AI）已經為各行各業帶來經濟效益，AI技術需要更多投資，他特別提到台積電正興建20座新晶片廠，及鴻海、緯創和廣達三家伺服器代工廠也在建造30座新廠。黃仁勳並駁斥巨額支出將導致AI泡沫的市場憂慮。

黃仁勳21日出席達沃斯世界經濟論壇。（圖/美聯社）

業者推估，台積電於美台的先進製程布局將快速成形，若以新建之「3奈米世代以上」計算，台灣最先進邏輯製程晶圓廠數量可望上看11座。新竹寶山Fab 20為首座2奈米量產基地，有望新增2座新廠，率先導入GAAFET架構，肩負2奈米技術到位重任；高雄Fab 22為擴產主軸，規劃5至6座2奈米世代晶圓廠；台南P9至P11則布局3座自3奈米延伸至A16的先進節點產線。

至於美國廠區，外傳上看9座新晶圓廠，合計美台先進製程據點達20座，形成人類史上最大規模的半導體基建版圖。

黃仁勳在WEF的一場訪談中，將AI比擬為一個五層蛋糕，第一層是能源，第二層是晶片與基建，這是輝達所在的領域，第三層是雲端基礎建設，第四層是AI模型，最頂層是應用。

黃仁勳說：「我們正在見證人類史上最大的基建建設，規模達數兆美元的基建有待完成，台積電正在打造20座新晶片廠，鴻海、緯創和廣達正在建立30座新的電腦廠。」

黃仁勳指出，AI應用是最重要的一層，因為經濟效益就是在此。能源和半導體產業是開發和利用AI技術的關鍵產業，AI已經推動這兩大產業蓬勃發展。黃仁勳認為發展AI需要更多能源，並呼籲擴大AI投資，進一步在已開發和新興經濟體推廣AI技術。

黃仁勳談到2025年AI發展有三大突破，其一是模型變得更可靠，而且演化為能循序推理的代理AI。第二個突破是開源模型，像是DeepSeek，能讓各產業開發專屬的模型。第三是物理AI，讓AI能理解物理規則、蛋白質和化學。輝達與禮來（Eli Lilly）的合作顯示，AI現在能理解蛋白質結構，一如我們與ChatGPT對話一般。（工商時報顏嘉南、張珈睿報導）

