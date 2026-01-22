人類史上最大規模基礎建設！ 黃仁勳：AI未來還需投資數兆美元

【緯來新聞網】輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於瑞士達沃斯的世界經濟論壇（WEF）表示，生成式 AI 的發展已觸發人類史上最大規模的基礎建設計畫。他強調，雖然目前市場已投入數千億美元，但為了支撐能源、雲端運算及電子等領域的長遠發展，未來仍需高達「數兆」美元的資金來完善架構。

（圖／達志影像）

針對市場憂心投資過熱，黃仁勳提出「五層蛋糕」理論予以駁斥。他將 AI 產業描述為由能源、晶片、雲端基礎建設、模型及應用程式組成的革新架構。他指出，外界看到超大型雲端業者與企業投入龐大資金，之所以看起來像泡沫，是因為「投資金額龐大……而投資金額之所以龐大，是因為我們必須先支撐所有 AI 應用層，建構必要的基礎建設。」



另外，黃仁勳特別看好水管工、電工及建築工人等熟練技術工的發展，指出隨著全球大規模建設 AI 資料中心，薪資也已翻倍成長。他直言，這類專業技術人員未來極具競爭力，年薪更有望突破「六位數美元」（約台幣三百多萬元）。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

白吉勝拍戲見血凌晨找佩甄尪縫6針 懷秋哭不出來王識賢一招幫忙

50歲李明川動刀「這部位」換臉 逆齡變身嗆酸民：可以閉嘴了