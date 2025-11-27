人類合作拯救地球的最佳案例！臭氧層復原進度超乎想像

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）與美國太空總署（NASA）最新報告指出，2025年南極上空的臭氧洞是自1992年觀測以來的第五小記錄，顯示禁止使用破壞臭氧層化學物質的國際協議正發揮成效。

據觀測，臭氧層正在恢復中。（圖／翻攝NASA官網）

《Axios》25日報導，報告強調，1987年簽署的《蒙特婁議定書》及其後續修正案對控制破壞臭氧層的化學物質產生了積極影響，臭氧層正逐步恢復。臭氧層位於距地表9至22英里的平流層，能保護地球生物免受太陽有害紫外線輻射。臭氧層耗損會增加到達地表的UVB含量，影響植物、海洋生態系統，並可能導致非黑色素瘤皮膚癌。

廣告 廣告

今年臭氧耗損季節高峰期（9月7日至10月13日），臭氧洞平均範圍約為723萬平方英里，相當於美國本土面積的兩倍。臭氧洞在9月9日達到全年最大單日範圍883萬平方英里，比有史以來觀測到的最大臭氧洞小約30%。

NOAA全球監測實驗室資深科學家蒙茨卡（Stephen Montzka）指出，自2000年左右達到峰值以來，南極平流層中的臭氧消耗物質水平已下降約三分之一。

紐西蘭坎特伯雷大學副教授雷維爾（Laura Revell）稱《蒙特婁議定書》是「迄今為止最有效的環境條約之一」。她解釋：「通過這一機制，破壞臭氧的氣體已被逐步淘汰，這是雙贏的結果，因為破壞臭氧的氣體往往也是非常有效的溫室氣體。」

雷維爾強調，如果人類繼續以1970年代和1980年代初的速度排放破壞臭氧層的氣體，到21世紀中葉整個臭氧層將幾乎完全被破壞。但現在，臭氧層正在恢復中。不過，她也提到科學家正在監測「臭氧恢復的新興威脅」，包括太空發射產業的快速發展。

延伸閱讀

影/宏福苑惡火奪44命 國民黨團記者會前默哀：希望香港平安

港宏福苑大火釀44死！小米、周大福慨捐千萬 助災民渡過難關

嘆香港大火煙囪效應「宛如煉獄」 台消防員：若在現場會很絕望