人類命運轉機 「第六次大滅絕」特展

地球史上發生過五次大滅絕，但我們現在的日常，是不是也正邁向第六次大滅絕呢？為了讓民眾反思，國立台灣博物館、和林保署，現在正共同舉辦特展，透過二十多項動靜態展示、以及互動裝置，讓民眾思考，是不是可以從珍惜資源以及減塑，付諸行動來翻轉命運。

「牠(石虎)等等會跳下石頭。」

AR沉浸式體驗，讓消失物種重生，感受生命感動，而互動裝置，了解滅絕年代，猜猜看，誰是兇手「大家想不想猜猜看，那個兇手三 究竟是誰，我們現在把指頭指向他們 ，他 哈哈哈。」

二十多項的動靜態展示，從古到今，近距離觀察物種滅絕樣貌，這是國立臺灣博物館和林保署共同主辦的特展，第六次大滅絕國立臺灣博物館館長｜陳登欽：「就是要跟社會大眾去說明，我們是不是在進行一件事情，正在啟動或是正在進行一個，第六次大滅絕。」

所謂的第六次大滅絕，指的人類活動造成棲地破壞、氣候變遷過度開發，造成了物種迅速消失

國立臺灣博物館館長 陳登欽：「終結是我們希望說人類在，使用地球這個資源的時候，能夠更謹慎 能夠更節制。」

而透過特展，反思人類所做所為，是否助長這樣的進程

林保署署長 林華慶：「我們在玩大富翁時候，抽到命運跟機會，地球上有一些可能是自然因素，但是也有相當多是人為因素，我們要眼睜睜看著，這個結果最後成為 我們的命運，還是我們現在可以做一些努力。」

中央研究院研究員 鍾國芳：「科學不是要讓人絕望，而是要讓人行動，透過資料標本，影像與故事 我們希望能帶給，觀眾不只是知識，更是重新與地球連結的能力。」

互動裝置 手搖來電省水省電，珍惜資源，減塑做環保，付諸行動，第六次滅絕，是否翻轉人類命運，機會掌握在你我手中

