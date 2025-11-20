「人類基設幾十年一次的大翻新」 黃仁勳狂喊輝達展望「好得離譜」、稱AI絕非泡沫

美國晶片龍頭輝達（NVIDIA）美東時間11月19日盤後公布2026會計年度第三季（截至2025年10月26日）財報，單季營收一口氣衝上570億美元，不只創下歷史新高，還比市場預估的552億美元多出不少，年成長率更飆到62%，這是連續7季放緩後，終於又出現加速成長的態勢，讓華爾街投資人鬆了一口氣。



執行長黃仁勳在財報電話會議上直言，第4季展望「好得離譜」（crazy good），公司給出的財測營收預估高達650億美元（正負2%），直接碾壓分析師平均預期的616億美元左右。他強調，這波AI熱潮根本不是泡沫，而是人類運算基礎建設幾十年一次的大翻新，「我們正處在運算產業60、70年來頭一遭徹底大改造的起點，全球安裝的舊電腦全都在升級成加速運算、GPU跟AI架構，這項超大工程至少還要燒好幾年」。

駁斥市場上吵翻天的「AI泡沫論」



黃仁勳特別駁斥市場上吵翻天的「AI泡沫論」，他說：「外面講AI泡沫講得可多了，但我們看到的畫面完全不一樣。」他指出，雲端大廠對輝達晶片的搶貨力道超猛，「我們出現在每一家雲端裡面，從雲端到企業自家機房、機器人、邊緣裝置到PC，全都吃我們這套統一架構，跑得超順，真的誇張到不行」。他還重申上個月才放話的預測，到2026年為止，輝達高階晶片訂單已經確定有5000億美元在手。

廣告 廣告

資料中心業務依舊是輝達的超級搶錢機器，這季銷售額衝到512億美元，年增66%，遠遠甩開分析師預估的486億美元。最新一代Blackwell晶片更是賣到「爆表」（off the charts），黃仁勳形容「雲端GPU全部賣光光」，訓練跟推論需求雙雙呈現指數級狂飆，AI已經進入「正向循環」，全球越來越多新創、產業跟國家同時跳進來砸錢。

財務長柯萊特．柯蕾絲（Colette Kress）補充，第三季調整後毛利率75%，公司預計2027會計年度能把毛利率穩穩守在70%中段水準。財報一公布，輝達盤後股價直接噴漲5%，等於市值瞬間多出2200億美元左右，把之前11月因為市場擔心AI泡沫而跌掉近8%的跌幅，全數一口氣討回來。

輝達在標普500指數權重最大



這次財報也帶動整個AI概念股跟科技巨頭全面上揚，像是競爭對手超微（AMD）、Google母公司Alphabet跟微軟股價全跟著拉。標普500指數期貨同步漲1%，市場預期20日美股開盤會有一波強勁反彈。

作為全球市值最高的公司，輝達在標普500指數權重最大，追蹤大盤的ETF幾乎都把輝達當成前幾大持股，例如Invesco QQQ權重10%，SPDR標普500 ETF跟Vanguard標普500 ETF各8%。另外像VanEck半導體ETF、Strive美國半導體ETF等專門吃半導體的基金，輝達持股比重更高達21%到27%。今年到現在，輝達股價已經累積漲35%，完勝標普500指數的13%漲幅。



責任編輯：許詠翔

更多風傳媒報導

