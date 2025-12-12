人類天性不專情？研究曝「同父同母手足比例」只排第7…專家諷：只是被社會壓制
雖然現代社會大多已是一夫一妻制，但人類的單一程度還輸給7種哺乳動物？英國劍橋大學（University of Cambridge）刊登於《英國皇家學會會報生物科學版》（Proceedings of the Royal Society B）的最新研究指出，人類在35種哺乳動物的單配制（monogamy）排行中名列第7，雖然位居「單配制哺乳動物頂級聯盟」，但仍不及有鬍鬚狨猴與歐亞海狸。
根據衛報（The Guardian）報導，由劍橋大學演化人類學家戴布爾（Mark Dyble）主導的這項研究，主要分析人類及多種哺乳動物的基因資料後，計算不同族群中同父同母、異父或異母和「單配偶制」程度。結果顯示，人類平均有66%的手足屬於同父同母，代表人類在哺乳動物中屬於「高度單配制」物種，卻只在榜單中排名第7，歐亞海狸以72.9%排在第6，鬍鬚狨猴達以77.6%排名第4，加州鹿鼠更以100%霸榜第一。
研究檢視超過100個人類族群資料後發現，人類族群間的單配制程度差異極大，其中英國科茲沃爾德（Cotswolds）一處早期新石器時代遺址只有26%的手足是同父同母所生的全同胞手足，但法國北部四處新石器時代族群的比率卻高達100%。
整體而言，人類比起絕大多數哺乳動物更趨近單配制。至於黑猩猩與大猩猩雖然是人類的近親，但牠們的社會結構截然不同，黑猩猩多為群體亂交，許多雄性會與許多雌性交配；大猩猩則是多妻制，一隻銀背公猩猩通常會與6隻左右的雌性交配，其手足中「全同父同母」比例不到10%。
對此，牛津大學的演化心理學家鄧巴教授（Robin Dunbar）指出，人類單配制可能源於從非單配制群體生活演化而來的罕見轉變，並可能與父親育兒角色的演化高度相關，不過他也直言，人類的伴侶關係經常受到宗教、社會規範影響；若規範鬆動，「連續單配制」甚至多配制現象仍可能浮現：「不要把欲望和現實混為一談，人類渴望多配制，但卻被社會或宗教的威嚇壓制而不得不維持某種形式的單配制。」
同父同母手足比例前10名
加州鹿鼠（California deermouse）-100%
非洲野狗（African wild dog）-85%
達馬拉裸鼴鼠（Damaraland mole-rat）-79.5%
有鬍鬚狨猴（Moustached Tamarin）-77.6%
衣索比亞狼（Ethiopian wolf）-76.5%
歐亞海狸（Eurasian beaver）-72.9%
人類（Eurasian beaver）-66%
白手長臂猿（White-handed gibbon）-63.5%
狐獴（Meerkat）-59.9%
灰狼（Grey wolf）-46.2%
赤狐（Red fox）-45.2%
