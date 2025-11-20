人類對決AI 自駕車與F1車手差距只剩1秒
第二屆阿布達比自動駕駛賽車聯賽（A2RL）總決賽登場，今年最大亮點之一，就是前F1俄羅斯車手科維亞特（Daniil Kvyat）再度對上德國 TUM 車隊的自駕車，上演一場超吸睛的「人類 vs AI」賽車對決。
這次規則同樣刺激：自駕車提前 10 秒出發，人機在十圈賽道上一路纏鬥。最後，TUM 自駕車竟以不到 1 秒的差距搶下勝利，展現 AI 在高速競賽中的判斷速度已越來越逼近職業車手。TUM 單圈僅比科維亞特慢 1.58 秒，相較 18 個月前落後近 10 秒，進步幅度驚人。
人類 vs AI 賽車比賽影音
自駕車主賽更激烈：時速突破250公里
主賽事由六台自駕車同場較量，時速飆破 250 公里，AI 必須在毫秒間做出判斷與避讓。最終 TUM 車隊成功衛冕冠軍，而今年共有四台車成功完賽，遠超過 2024 年首屆比賽僅一台完賽的狀況，也凸顯自駕技術的成熟度正以極快速度進化。
其他人也在看
馬克宏宣布10年內援烏100架飆風戰機！專家憂資金不足、緩不濟急
據《BBC》報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在巴黎附近1座空軍基地與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）簽署意向書後，稱此舉為「歷史性」的決定。Rafale F4戰機的交付計劃將於2035年前完成，而攔截型無人機的聯合生產將從今年開始。財務細節尚未敲定，但報導...CTWANT ・ 1 天前
900人因邪教而死！美國最大規模單起蓄意殺害平民案 倖存者回顧當時情景
1978年，近40年前的11月18日，在南美洲圭亞那瓊斯鎮（Jonestown）發生一起集體自殺事件，也是911事件發生之前，美國史上最大規模的蓄意殺害平民事件，當時超過900人喪生，包含3百兒童喝下有毒果汁中毒身亡，被視為理想主義和激進主義的最後殘餘；其中一名現年51歲，在美國加州經營日托中心的女子特蕾西．帕克斯（Tracy Parks）為慘案倖存者，她回憶整體事件，至今仍難以擺脫創傷。鏡報 ・ 2 小時前
前F1車手對決AI駕駛 禮讓10秒以不到1秒之差落敗
第二屆阿布達比自動駕駛賽車聯賽（A2RL）總決賽近日登場，而這次比賽的亮點之一，是請來前F1俄羅斯車手科維亞特（Daniil Kvyat），再度挑戰德國TUM車隊的自駕車，展開一場「人類對決AI」的賽車較量。 在自駕車提早10秒出發的情況下，人機展開十圈精彩追逐，最終TUM的自駕車以不到1秒的差距，擊敗科維亞特，突顯在競賽情境中，自駕系統與人類車手的差距已大幅縮小。TUM自駕車單圈的時間僅比科維亞特慢1.58秒，相較於18個月前慢了10秒，堪稱突飛猛進。 而在主要賽事中，則由六台自駕車進行比賽，賽車速度超過時速250公里，代表AI需毫秒間立即決策，最終TUM順利蟬聯冠軍；而六台車中有四台成功完賽，相較2024年首屆比賽時，只有一台完賽，也代表自駕技術進步神速。Yahoo奇摩（國際通） ・ 16 小時前
11歲男童躲避黑熊追殺衝進超商求救 驚悚畫面曝！差一步就變食物
根據外媒《CBS News》報導，這起驚悚事件發生於賓州馬克利斯堡（Markleysburg），一名11歲男童弗瑞吉（ColeFrazee）與父親前往Family Dollar購物，他在店外等父親時看見一隻黑熊也在看他，本以為黑熊看一下就離開，豈料，黑熊瞬間狂奔向他。被黑熊追的弗瑞吉只能一直跑，並躲...CTWANT ・ 19 小時前
南韓總統李在明訪阿拉伯聯合大公國 簽署打造星門AI資料中心合作備忘錄
《韓聯社》與《阿聯通訊社》報導，南韓總統李在明11月18日抵達阿布達比總統府，與信傳媒 ・ 22 小時前
不是瘦才美！東京筋肉女酒吧翻轉審美 吸海外觀光客
在東京一間名為「Muscle Girls」的地下酒吧，店員全是擁有結實肌肉線條的「筋肉女」。她們穿著運動風服裝，大方展示健身成果，直接挑戰日本社會長久以來「纖細才是美」的審美標準。酒吧也因此在社群上爆紅，吸引大量民眾與觀光客朝聖。Yahoo奇摩（國際通） ・ 11 小時前
曹錦輝、林益全將西進中國聯賽？陳義信籲三思：未來返台發展恐更窄
中國棒球城市聯賽CPB預計將於2026年正式開打，近日傳出台灣首位登上大聯盟的投手曹錦輝，以及日前甫被統一獅隊釋出的「神全」林益全可能西進加入聯賽。對此，現任原民會副主委的前兄弟象球星「假日飛刀手」陳義信表示，站在選手立場，首先必須顧好生計，他能理解球員的選擇，但仍以學長身分語重心長提醒兩位學弟務必三思，「去了之後會變成什麼樣子誰也不知道」。太報 ・ 1 天前
義披薩店辱罵台灣客惹議！市長急滅火：理解台灣並非中國
義披薩店辱罵台灣客惹議！市長急滅火：理解台灣並非中國EBC東森新聞 ・ 1 天前
2奈米爭奪戰！ 台積電爆「21年老臣帶槍投靠」英特爾回應了
台積電（2330）前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁今年7月底退休，媒體今（18）日報導，75歲的他回鍋英特爾執掌研發部門。中廣新聞網 ・ 1 天前
TOYOTA六車系召回！12.3吋儀表恐黑屏 台灣啟動大規模返廠改正作業
（記者許皓庭／綜合報導）TOYOTA針對台灣市場啟動新一波召回改正作業。和泰汽車表示，旗下多款使用 12.3 […]引新聞 ・ 22 小時前
UBA》戴辰諺17分8籃板雙新高 扛老外波波卡最難搞但極友善
上季第七黎明學院17日開胡、隊史首勝臺師後，18日乘勝追擊，又以89：57輕取中原大學，在114學度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男一級預賽第一階段，開季3連敗後2連勝，吳建龍教練刻意磨季前由國體大轉來的198公分大三長人戴辰諺，他也沒讓人失望，板凳出發打25分鐘，10投中7、5罰中3，攻下17分8籃板，都是UBA生涯3年來單場新高，也是首度得分上雙。戴辰諺過去兩季披國體戰袍，最高單場得分是大一對政大得6分，最多籃板也是大一對健行拿7個，今天一戰雙新高。最重要是，他除練球時與新外援泰力一對一攻防之外，教練團也讓他試著去扛各隊的外籍中鋒，開季3連敗，他逐一對位輔大莫森、健行史密斯、政大波波卡，他說，波波卡最難扛，因他噸位既大，而且夠硬，但波波卡頗「友善」，兩人對上時，一直用英文跟他「聊」，他聽不太懂，但相信波波卡應是善意的。至於練球時跟隊友泰力一對一，戴辰諺說，泰力很厲害，也願意教他，教練吳建龍說，有機會不排除請40歲的前中華男籃「不老中鋒」曾文鼎，一對一教戴辰諺。戴辰諺出身南投埔里，埔里國中國三最後一季JHBL甲級，曾打進16強預賽，畢業後進臺中東山高中，高三才報進12人正選，但HBL資格麗台運動報 ・ 10 小時前
東漢末年，此人號稱「毒士」謀略逆天，因為怕死將低調玩到極致
東漢末年，天下大亂，自黃巾起義至董卓亂政，中原大地陷入了諸侯爭霸的戰亂時代。在這亂世之中，曹操以其雄才大略網羅了無數賢才，其中有一位謀略逆天的奇士，他被世人稱為「毒士」，此人便是賈詡。賈詡之所以沒有像郭嘉、荀彧那樣名震天下，並非能力不足，而是因為他將低調自保的生存哲學發揮到了極致，最終得以善終，活到了當時罕見的高齡。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
AI熱潮降溫 熱錢從爆發成長標的轉向AI價值股 並延伸到能源、電力設備和AI基礎設施原物料｜鏡轉全球｜#鏡新聞
美國賓州三浬島核電廠，1979年曾發生美國史上最嚴重核災，剩下的反應爐也在2019年因持續虧損而全面關閉，不過最近又準備重啟，美國政府甚至向營運商提供10億美元貸款，因為資料中心這些AI基礎設施的興建浪潮，讓缺電成為現實最大焦慮，不止是美國，就連在中國市場投資人也開始轉向能源、電力設備和AI基礎設施需要的金屬原物料。 美股最近走勢反映AI熱潮降溫，4大指數本週全面跌破50日移動均線，費城半導體指數也從波段高點拉回10%，步入修正。市場資金從爆發型成長股轉向更穩健的AI價值股，例如矽谷創投教父提爾第3季出清輝達持股，加碼微軟與蘋果，股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威上季斥資近50億美元敲進Google母公司Alphabet，成為波克夏第10大持股。 此外，輝達和微軟不打算把雞蛋都放在OpenAI這個籃子裡，聯手向AI新創Anthropic投資150億美元，Anthropic將使用微軟和輝達的基礎設施，微軟則會引入Anthropic的模型。Anthropic策略與OpenAI不同，聚焦開發更實用的AI程式設計助手，吸引更多企業客戶，預期2028年就能達成損益兩平，比OpenAI更早一步。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 10 小時前
世界盃》人口數比金門縣多1萬多人 古拉索踢進會內賽創紀錄
2026年世界盃資格賽中北美及加勒比海地區今天結束，B組的古拉索以3勝3平，積分12分10個淨勝球的成績拿到小組第1，直通世界盃會內賽，這也是他們歷史首次晉級。TSNA ・ 14 小時前
國發會談「台灣病」 出口強是產業轉型非台幣貶值
（中央社記者潘姿羽台北19日電）「經濟學人」（The Economist）撰文論述台灣榮景的潛藏風險，並以「台灣病」形容央行長期壓低新台幣匯率，導致台灣經濟金融產生多項問題。國發會今天晚間表示，台灣出口強勁是因產業升級轉型，半導體產業附加價值高，貶值並非主因。中央社 ・ 13 小時前
台灣病不是病？李淳反擊：是驕傲的勳章
前駐歐盟代表李淳今接受民進黨直播節目訪問，對於《經濟學人》文章談到「台灣病」指出，台灣今天所有的經濟表現是因為科技競爭力，但是當然也凸顯了一個問題就是，整個經濟太過於集中半導體，這個確實是一個問題。「但是是不是代表是病呢？我不覺得是病」，反而是一個很驕傲的勳章。中時新聞網 ・ 1 天前
經濟學人揭「台灣病」問題在匯率 張景森曝解方：先提高勞工薪資
英國《經濟學人》雜誌最新封面故事聚焦台灣，並點出台灣隱藏著結構性的矛盾現象，包括台幣長期被低估等問題，被稱為「台灣病」，引起各界討論。對此，前行政院政務委員張景森則以過往經驗並認為，經濟改革的第一順位，應是提高薪資；他也倡議，《經濟學人》選擇從匯率說故事，他則認為先把「利潤回到勞工」的管道打通，其他包括匯率、房市、金融風險的調整，才有現實基礎與政治正當性。中時新聞網 ・ 1 天前
展示車當新車？ 消費者見行車記錄器才發現 業者：調解中
高雄一名陳先生，今年八月向知名車廠購買定價93萬元的全新車輛，交車後，意外發現行車紀錄器拍下車輛在展示中心展示的過程，甚至被試乘過，讓他難以接受，向車商反映並提出延長保固，彌補業者沒據實以告的瑕疵，卻...華視 ・ 14 小時前
青龍獎紅毯／孫藝真短髮美翻！「辣露側胸」大面積美背全開全場暴動
韓國2025第46屆青龍獎今（19）日晚間盛大舉行，星光紅毯眾星雲集，男神女神比美比帥，競爭激烈。以《徵人啟弒》入圍最佳女主角的孫藝真更是超辣亮相，一出場尖叫聲不斷。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
為什麼有些動物能吃毒素卻不會死？
會吞食含致命毒素物種的生物，已經演化出一套巧妙的策略來活下去。BBC NEWS 中文 ・ 17 小時前