人類已知用火提前36萬年！考古挖出關鍵「3物證」

國際中心／王靖慈報導

英國科學家最近丟出一個超級震撼的研究，他們發現人類可能在40萬年前就已經會自己生火，比我們原本以為的時間還早「整整早36萬年」。甚至研究團隊在英格蘭一座遺址，發現2種切割工具和2片黃鐵礦碎片，讓許多科學家們都相當興奮。





人類「已知用火」竟被提前36萬年！英格蘭遺址考古挖出「3關鍵物證」

研究家們發現黃鐵礦（pyrite）。（圖／美聯社影像）





根據《自然史博物館》10日的報導指出，西蒙（Simon Parfitt）和他的同事們，在英國薩福克郡（Suffolk）巴納姆（Barnham）遺址中挖掘了將近20年，日前意外挖出「2塊約2公分長的黃鐵礦（pyrite）岩石碎片」，且是在40萬年前的營火爐灶旁被發現的，西蒙解釋：「因為黃鐵礦不會自然出現在那片地景中，它的存在表明他們有能力隨時生火。黃鐵礦一定是生火工具中不可或缺的一部分。」

他們甚至還發現了2個明確的證據指出，一個是從燧石塊製成的切割工具，另一個則更複雜的工藝製成的手斧，且研究人員發現，燧石的堆積並非隨機分佈，並在整個遺址中形成了一個個斑塊，而且這些燧石的表面甚至有發紅和裂紋的現象，這都是曾被高溫加熱過的跡象，也就是在那找到黃鐵礦碎片，將人類已知用火的歷史往前推了至少36萬年。儘管無法100%確定，但散落的廢棄燧石片堆，可能解釋了人們當時正圍繞著火堆，在閃爍的火光中製作工具。





但大家最關心的問題就是點火的人究竟是哪個物種？因為到 40 萬年前，智人（Homo sapiens）這個物種才剛在非洲進化，所以不可能是。然而，目前還有2種人，其一是早期工具製造者的海德堡人（Homo heidelbergensis），其二是後期生火者。人類進化專家克里斯（Professor Chris Stringer）解釋：「巴納姆發現手斧和火的那個地層，大約與另一個位於斯旺斯庫姆（Swanscombe）的遺址的年代相近，並發現頭骨。」他進一步推論：「那個頭骨幾乎可以確定是早期尼安德塔人（early Neanderthal），因此推斷起來，在巴納姆生火的人類也可能是早期尼安德塔人。但我們不能完全確定，因為巴納姆本身還沒有發現任何人類化石。」但無論是哪種人屬製造了這些火堆，人類血統如此早就具備生火的能力，這個事實本身就已經令人非常震驚，不僅引發了許多耐人尋味的思考，也讓許多研究人員與考古學家為這個重大發現感到興奮。

