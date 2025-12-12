人類有多麼「一夫一妻」？科學家們編制了一份「配對排行榜」

狐獴是群居動物，它們生活在被稱為「群落」或「氏族」的大群體中。 [Getty]

根據一項研究，人類在配對方面有點像狐獴，該研究檢視了不同物種的單一配偶生活方式。

在我們的浪漫生活中，科學家編制的「單一配偶排行榜」顯示，我們更像這些社交緊密的獴類，而不是我們的靈長類親戚。

人類的單一配偶比例達到 66%，得分出乎意料地高，遠高於黑猩猩和大猩猩，與狐獴不相上下。

然而，我們絕不是最忠於單一配偶的生物。榜首是加州鼠——這種嚙齒目動物會形成牢不可破的終身伴侶關係。

黑猩猩是高度社會化的動物，它們會建立強烈的聯繫，但它們的社會結構與人類截然不同。 [Getty]

「在單一配偶的超級聯賽中，人類穩居其中，而絕大多數其他哺乳動物在交配上採取更為多偶的方式。」劍橋大學的馬克·戴布爾博士（Dr Mark Dyble）表示。

在動物世界中，配對有其優勢，這或許是它在包括人類在內的多個物種中獨立演化的原因。專家提出了所謂社會單一配偶制的各種好處，即配偶至少在一個繁殖季節中結伴，以照顧年幼者並抵禦競爭者。

戴布爾博士檢視了歷史上多個人類族群，計算同父同母的全血緣兄弟姊妹比例，並與半血緣兄弟姊妹（僅共享父親或母親）相比。類似的數據也被整理，用於超過30種社會單一配偶及其他哺乳動物的研究。

人類的單一配偶指數為66%全血緣兄弟姊妹，高於狐獴（60%），但低於海狸（73%）。

同時，我們的演化親戚則墊底——山地大猩猩僅有6%，黑猩猩更只有4%（與海豚並列）。

最後一名是蘇格蘭的索伊綿羊，雌羊會與多隻雄羊交配，全血兄弟姊妹比例僅0.6%。而加州鼠則位居榜首，達到100%。

然而，與狐獴和海狸並列，並不意味著我們的社會結構相同——人類社會截然不同。

「雖然人類的全血緣兄弟姊妹比例與狐獴或海狸等物種最為接近，但人類的社會系統卻非常不同。」戴布爾博士向BBC新聞表示。

「這些物種大多生活在類似群落的社會群體中，或者可能以單獨成對的形式一起生活。而人類則完全不同。我們生活在所謂的『多男、多女群體』中，而在這些群體內部，我們形成單一配偶或配對關係。」

在所有研究過的動物中，索伊綿羊的排名名次在很後。 [Getty]

布里斯托大學的基特·奧皮博士（Dr Kit Opie），雖未參與該研究，但表示這是解開人類單一配偶起源之謎的另一塊拼圖。

「我認為這篇論文讓我們非常清楚地理解，無論跨越時間或空間，人類都是單一配偶的。」他說。

「我們的社會結構與黑猩猩和倭黑猩猩更為接近——只是在人類的交配方式上，我們走上了不同的道路。」

這項新研究已刊登於《英國皇家學會報告：生物科學》。