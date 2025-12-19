即時中心／高睿鴻報導

美國總統川普（Donald Trump）今（19）正式簽署一項行政命令，確立美國將於2028年前，將人類再次送上月球、以及保護太空免受武器威脅等目標。外媒指出，這是他第2任任期內，首個重大的太空政策。據悉，這項名為「確保美國太空優勢」的行政命令，要求五角大廈及美國情報機構，制定太空安全戰略、敦促私人承包商提高效率，並尋求在川普的「金穹（Golden Dome）」計畫下，進行飛彈防禦技術演示。

廣告 廣告

外媒「路透社」提到，川普其實在首個任期、約2019年左右，就曾提出2024年重返月球計畫，並將月球置於美國太空探索政策的核心地位；但當時，業內許多人認為這時程表不切實際。現在，他又提出在第二任期結束前，實現載人登月的目標。

事實上，川普第二任期之初，曾多次談及朝向火星的發射任務；當時，大亨馬斯克（Elon Musk）曾是他的親密顧問，旗下的公司SpaceX，將載人登陸火星作為其首要任務。但今（2025）年，國會議員仍逐漸將焦點重新轉向月球，並向當時的NASA局長提名人艾薩克曼（Jared Isaacman）施壓，要求他堅持NASA已投入數十億美元的月球計畫。

而除了登月計畫以外，這項行政命令還包括2030年前啟動月球前哨基地建設、推進在太空發展核能、2030年前完成核反應堆發射準備作業…等計畫。並且，也將致力於在月球建立永久性基地。

原文出處：快新聞／人類有望重返月球了！川普簽行政命令：「這時間點之前」載人登月

更多民視新聞報導

最新／《憲法訴訟法》新制立法程序有重大瑕疵 牴觸憲法即日起失效！

全台從農人口跌破50萬！劉建國排審老農津貼2.0「打造安心退休制度」

國民黨慘被電翻！張惇涵「1打3」獲網狂讚 吳思瑤譏藍白：高下立判

