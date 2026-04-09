人類生活衝擊淺山！台灣淺山物種面臨生存危機

記者李鴻典／台北報導

隨著城市發展，建設向淺山棲地擴張，道路開發與夜間照明等人為活動，正快速改變淺山棲地生態，衝擊原生物種的生存環境。荒野保護協會昨（8）日舉辦「守護淺山棲地 讓萬物有回家的路」記者會，揭示台灣淺山物種的生存危機。

河溪小組持續溪流關注與紀錄，荒野保護協會河溪小組拍攝。（圖／荒野保護協會提供）

荒野保護協會理事長李騏廷表示，相較於氣候變遷、海平面升高等全球議題，『淺山』是與人類最直接交會、衝突也最劇烈的生態現場。

「淺山」指的是海拔800公尺以下、介於都市與高山之間的自然環境，是人類生活與自然生態最直接交會的地方；但淺山也是承載著台灣生物多樣性的命脈，觀察全台淺山棲地，較常見與珍稀的物種包括石虎、白鼻心、穿山甲、金線蛙、食蟹獴、藍腹鷴、大赤鼯鼠、台灣無尾葉鼻蝠、綠啄木、野菱等保育類動物或於被「台灣維管束植物紅皮書」評估為極度瀕危的珍稀植物，對於棲地的改變十分敏感，因都市擴張、夜間照明增加等人為因素產生棲地切割破碎、日夜間不斷的聲光干擾等問題，讓原本生活其中的生物，無論覓食、繁衍、棲地都受到影響，直接降低淺山的生物多樣性。

廣告 廣告

李騏廷說明，荒野保護協會以公園生態化、守護物種棲地、修補淺山破洞、減少人工物侵入自然等4大面向守護淺山棲地。在公園生態化的案例中，於2004年開始由荒野攜手緯創人文基金會與臺北市政府三方，共同合作認養的「富陽自然生態公園」最受關注，也是一般民眾最有感的淺山棲地。富陽公園是位於台北都會區內的淺山公園，早年因軍事管制區之故，避免了開發，同時孕育出許多生物，如珍稀的長吻白蠟蟬、大赤鼯鼠及保育類的臺北樹蛙、食蟹獴等。

李騏廷也表示，為守護珍貴的淺山綠地，荒野自開園前便與臺北市政府公園路燈管理處認養該公園，之後更獲得緯創人文基金會的支持，共同維護園區內人類與自然環境的平衡，包括監測調查、外來種防治、減少照明等棲地改善工作與環境教育，盡力維護自然樣貌，目前更預計朝向申請保育共生地(OECMs)的目標前進。這些長期累積的數據，不僅讓淺山生態被看見，也成為推動棲地復育與政策倡議的重要依據。

守護物種棲地案例則以宜蘭雙連埤及台東山里最為知名。有著「台灣水生植物天堂」美名的雙連埤，於1993年起經歷雙連埤保育事件後，讓這座原本生機盎然的天然湖泊失去往日風采、一度黯淡無光，所幸被縣府劃設為野生動物保護區後，荒野與相關單位攜手復育雙連埤湖域及進行水生植物保種工作；台東山里火車舊隧道自2013年起閒置，因幽靜的氛圍被視為台東「隱藏秘境」，山里隧道中濕度、溫度都較低，所以也是台灣極為稀少的「蝙蝠棲地」，最為稀少的便是無尾葉鼻蝠，過去在隧道中僅現蹤約30多隻，現今已復育至破百隻，顯見守護物種棲地的重要性。

李騏廷說，4月起，荒野保護協會與7-ELEVEN「把愛找回來」公益勸募平台合作，環境保護不能只靠少數人，而是需要整個社會一同參與。透過零錢捐平台，讓民眾在日常消費中即可參與淺山棲地守護，將環境議題融入生活場景。

更多三立新聞網報導

頻繁「噎到」別輕忽！恐是食道癌隱形前兆

新北「清六食堂」食物中毒案 陳乃瑜：不能只用「突發事件」輕輕放下

嚇！女子喝一大口汽水後就昏迷倒地！竟是這原因

律師：送毛小孩去看醫生，在七月以後，有個奇特的危機即將出現

