人類的第一個親吻何時發生？研究：2100萬年前

親吻是人類社會常見的表達愛意行為，也是許多靈長類動物共同行為。一項最新科學研究指出，靈長類的第一個親吻可以追溯至2100萬年前。

親吻並非人類社會獨有現象，信天翁、長頸鹿、北極熊等許多動物都會和同伴嘴對嘴交流。英國牛津大學和美國佛羅里達理工學院的研究團隊最近則是想找出靈長類之間的親吻演進史。

人類和其他靈長類都會透過親吻表達愛意。路透社

首先，研究人員先定義「親吻」：非攻擊性的嘴對嘴接觸，嘴唇微動但無關食物傳輸。

由於人類、黑猩猩、紅毛猩猩、大猩猩等靈長類動物均會「親吻」且擁有共同的祖先，研究團隊從這兩大線索溯源，要找出第一個「親吻」發生的時間。

該研究報告主作者、牛津大學生物學系教授布林道爾（Matilda Brindle）說：「利用這兩項關鍵資訊，我們建構出一個研究模組，讓我們能夠模擬不同的演化情境。」此研究模組運行數百萬次後，將首次親吻的時間推估在約2150萬至 1690萬年前。

雖然研究找出「初吻」可能發生的時間，但如何發生，以及為何經歷長年演化仍存在此行為，還是有很多未解之謎。

布林道爾說：「部分人認為，具有性含意的親吻是一種評估交配對象品質與適合度的方法。親吻也是一種前戲，可增加性興奮反應，提高受孕機率。」

研究報告同時指出，根據DNA研究，尼安德塔人和人類祖先的口腔中均有同一種微生物，代表這兩個分化至少45萬年的物種可能曾經通婚並交換唾液。

這項新研究刊登在《進化與人類行為》（Evolution and Human Behavior）期刊。

