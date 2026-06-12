人類第一位兆元富翁誕生！馬斯克富可敵國 1人身家竟是1億人口越南GDP的兩倍
如果你把伊隆‧馬斯克一個人自成一個經濟體，他竟比全球逾150個國家還有錢。隨著SpaceX完成史上最大IPO，股價衝上164美元（截至截稿前）、市值直逼2兆美元，馬斯克的個人財富也正式突破1兆美元大關，成為人類史上首位「兆元富翁」（Trillionaire）。他的財富不只超越全球前幾大富豪總和，甚至已經超過台灣（約8844億美元）、北歐最大經濟體瑞典（約6040 億美元）的全年經濟產出。
人類第一位兆元富翁，誕生了。他不是石油之王、也非華爾街銀行家，而是愛發推文、賣電動車、造火箭的伊隆‧馬斯克。隨著SpaceX正式掛牌上市，這位全球首富的財富也出現歷史級的跳躍。SpaceX以股票代號SPCX掛牌後，股價164美元來到附近，意味剛IPO公司市值就來到了2.14兆美元。而光是這場IPO上次，就足足馬斯克增加超過1800億美元財富。
根據最新估算，馬斯克持有的SpaceX與特斯拉股權總價值已突破1.05兆美元，正式成為人類史上第一位身價超過1兆美元的企業家。
1兆美元到底有多誇張？
目前全球第二到第四名富豪，是Google共同創辦人拉里．佩奇（Larry Page）、謝爾蓋．布林（Sergey Brin），以及亞馬遜創辦人傑夫．貝佐斯（Jeff Bezos），這三個人的鉅富加起來8170億美元，都沒有馬斯克一個人多。
如果再拿股神巴菲特來比較的話，那差距更為嚇人。粗估巴菲特目前身價約1450億美元，換句話說，馬斯克身家現在大約等於七個巴菲特。
更誇張的是，如果把馬斯克當成一個「經濟體」來看，他的身價規模甚至可以排進全球前25大。以目前超過1兆美元的財富計算，已超越肯亞、芬蘭與卡達等國家一整年的GDP。1人身家，竟是1億人口越南GDP的兩倍。不過這當然只是有趣的數字比較，因為國家擁有人口、企業、資源與持續成長的經濟活動，真正的國力並不是單靠富豪身價就能衡量。
過去多年，馬斯克首富寶座主要靠特斯拉撐起來，但隨著SpaceX市值衝上近2兆美元，太空事業已成為他最重要的財富火箭。
值得注意的是，這場IPO不只造就了世界第一位兆元富翁。由於SpaceX長年以員工持股方式吸引人才，公司上市後，也讓大批早期員工與高階主管身價同步暴增。許多人一夕之間從百萬富翁變成千萬富翁，甚至直接跨入億萬富翁俱樂部。
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