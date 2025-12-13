人類能跟機器人合體！韓國「機械外骨骼」辦到了

記者鍾釗榛／綜合報導

WalkON Suit F1機械外骨骼。（圖／翻攝KAIST）

韓國科學技術院（KAIST）攜手Angel Robotics推出的WalkON Suit F1，鎖定的是「完全性截癱」族群，目標不只是復健展示，而是讓使用者在日常生活中真正站起來、走出去，重新掌握行動主導權。

WalkON Suit F1機械外骨骼，能讓使用者在日常生活中真正站起來。（圖／翻攝KAIST）

從輪椅直接起身

與多數外骨骼不同，WalkON Suit F1主打自動穿戴。系統可直接靠近輪椅，透過前開式結構與腳部模組、安全帶快速對接，省去反覆轉移帶來的手腕與肩膀負擔，扣好、站起來就能行走。

是外骨骼也是機器人

最吸睛的是雙模式設計，未穿戴時，它是一具能自主移動、定位的人形機器人；穿上後，立刻化身為支撐直立與步態的動力外骨骼，彷彿一位隨傳隨到的行動夥伴。

未穿戴時，它是一具能自主移動的機器人。（圖／翻攝KAIST）

為未來行走科技鋪路

作為研究平台，WalkON Suit F1整合最新馬達、感測器與全身控制演算法，讓每次技術進化都能直接回饋整體系統。若外骨骼發展持續朝這方向前進，行動自由，將不再只是想像。

