人類被取代爭論再起！現代汽車宣佈，擬從2028起引入機器人進駐全球生產線

南韓現代汽車集團（Hyundai Motor）日前表示，將從2028年起、在其工廠內部署類人型機器人，這是一款名為Atlas的機器人，成為繼亞馬遜（Amazon）、特斯拉（Tesla）與比亞迪（BYD）之後，又一家邁出新生產線模式的跨國大企業，而且在現代集團公佈的升級工廠名單中，也包含不久前被美國移民突擊的喬治亞州工廠。

彭博報導指出，在美國拉斯維加斯舉行的消費性電子展（CES），現代集團向觀眾們展示一款、由波士頓動力（Boston Dynamics）開發的機器人，並表示將引入旗下全球製造網絡內。現代汽車計畫讓Atlas機器人，逐步承擔更多生產工作與任務。這個Atlas人形機器人，專門被被設計用在工業用途，目標是能夠與人類員工「並肩合作」，還能在一定程度上自主操作與管理機械設備。

廣告 廣告

根據現代集團規劃，這些機器人進駐生產線，將有助於減輕普通工人體力負擔，還可以分擔處理潛在危險的任務，而且在表現穩定後、可以考慮更廣泛應用此類技術。

不過，該公司並未說明初期將部署多少台機器人，也未透露該計畫的潛在預估成本。

美國新一屆CES展上，現代汽車旗下的波士頓動力展示最新款名為Atlas的機器人。（美聯社）

美國新一屆CES展上，現代汽車旗下的波士頓動力展示最新款名為Atlas的機器人。（美聯社）

工人失業疑慮再起

引入機器人的同時，必定會引發「人類是不是要被取代和失業」的話題，現代汽車副會長張在勳（Jaehoon Chang）在CES演說時坦承，外界對於人類工作、很可能被機器人取代的擔憂確實存在。但他強調，在訓練機器人及其他角色上，依舊需要人類扮演關鍵角色。

在此之前，現代汽車為了響應美國總統川普（Donald Trump），振興美國本土製造業的政策，2025年給出承諾、將在當地投資超過200億美元（約新台幣6299億元）設廠製造，除了提供汽車生產工作機會，也同時擴大自動駕駛與人工智慧（AI）的投資。

美國新一屆CES展上，現代汽車旗下的波士頓動力展示最新款名為Atlas的機器人。（翻攝自現代集團官網）

無論是考量節省成本、或是擔心缺工問題，決定在自家生產線引入人形機器人的企業，不只有現代汽車。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）就在生產電動車的同時，也擴大旗下機器人Optimus投資和生產。

更多風傳媒報導

