人類輸了！靈長類唯一「不殺同類」是牠 倭黑猩猩演化出和平大絕

〔編譯陳成良／綜合報導〕人類常自詡文明，但在1項關鍵指標上，我們可能還比不上「親戚」。據科普網站《Earth.com》報導，1項由京都大學主導的最新研究發現，在所有大型類人猿(Great Apes)中，包括人類、大猩猩與黑猩猩都會殺死自己的同類，唯獨「倭黑猩猩」(Bonobos)是已知唯一「不會自相殘殺」的靈長類動物。

面對外敵 牠們選擇「抱緊處理」

這項發表於《PLOS ONE》期刊的研究，測試了著名的「共同敵人效應」(common enemy effect)，即群體在面臨外部威脅時會變得更團結。研究團隊在4個國家的5個地點，觀察了8群野生倭黑猩猩，並播放其他群體的叫聲來模擬「入侵者」。

結果發現，倭黑猩猩確實會變得警覺，但與黑猩猩或人類不同，牠們不會展現攻擊性或準備戰鬥。相反地，牠們會增加內部的親密行為，例如互相理毛。研究主要作者布魯克斯(James Brooks)指出，牠們並非忽視威脅，而是選擇用「加強連結」而非「暴力對抗」來回應外部壓力。

DNA相似度98.7％ 和平是種選擇

倭黑猩猩與人類共享約98.7％的DNA，但在社會演化上卻走向了截然不同的道路。不同於黑猩猩的雄性主導與暴力衝突，倭黑猩猩是母系社會，習慣透過性行為或親密接觸來緩解緊張。

研究資深作者山本真也強調，這證明了暴力並非演化的必然宿命。倭黑猩猩在數百萬年前就與黑猩猩分家，並演化出1種「拒絕讓暴力成為規則」的生存策略。這給予人類1個重要啟示：既然與我們基因如此相近的物種能選擇和平，人類或許也不必被部落主義與戰爭本能所束縛。

