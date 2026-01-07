人類、寵物健康「大小通吃」！騰勢下週將登興櫃，雙箭齊發搶攻藍海市場

騰勢（7889）將於下週二（13日）正式登錄興櫃交易，掛牌參考價104元，為台灣資本市場的保健食品產業注入新活水。隨著資本市場進程穩健的推進，騰勢宣布正式攜手萬達寵物（6968）建立策略性合作夥伴關係，雙方合資成立子公司「騰達寵物」，聚焦寵物保健食品與健康服務市場，加速擴張在「人用保健＋毛孩健康」雙引擎成長曲線，搶攻快速成長的大健康藍海。

大健康趨勢成形

隨著超高齡社會來臨、健康意識全面升溫，以及「預防性保健」概念逐漸成為主流，保健食品市場呈現長期結構性成長。另一方面，「寵物擬人化」趨勢持續發酵，毛孩不再只是陪伴角色，而被視為家庭成員，帶動寵物食品、醫療與保健支出持續攀升。

騰勢董事長張智翔指出，公司成立12年來，即以「天然、無毒、純粹產品」為核心理念，深耕人用保健食品市場，並逐步延伸至毛孩健康照護，形成差異化的雙軸布局，成功在競爭激烈的保健市場中建立清晰定位，並以多品牌策略穩健發展不同產品線，目前已成各大藥局、實體通路與電商平台的保健品熱銷排行榜中一環。

不僅如此，騰勢目前旗下已經建構完整的品牌矩陣，包括達摩本草、PowerHero、御熹堂、毛孩時代等保健品品牌，涵蓋成人機能保健、美容保健、日常營養補充，以及寵物營養與功能性保健等多元產品線。

騰勢強調，不論是人用或寵物保健，都採取同等嚴謹的產品開發標準，從原料來源、配方設計、功能驗證到製程控管，都以「高品質、可追溯、可長期信賴」為原則。因此，相較市場上以短期行銷導向為主的品牌策略，騰勢更著重消費者回購率、會員經營與長期健康管理服務，逐步累積穩定的品牌力、消費者基礎、通路客戶高度支持與認可，成為營收持續成長的重要動能，這也是騰勢2025年營運表現在大環境多重負面因子干擾下，全年營收規模仍可達到8.6億元、年增1.3%的主要原因。

戰略合作萬達寵物，擴大通路合作與深化毛孩健康生態系

近年全球寵物市場持續高速成長，尤其是在寵物保健與營養補充品領域，毛父母對於毛孩健康需求不再僅止於食品，更延伸到預防性保健與功能性補充。

根據國外研究機構Deep Market Insights的調查結果，台灣寵物營養品市場在2024年達到6293萬美元，從2026年將以年複合成長率8.6%的速度成長，預計到2033年將達到1.3232億美元。觀察台灣毛孩家庭數持續增加，養寵支出逐年攀升，使得寵物保健市場成為企業重點戰略投資的方向。

騰勢看好寵物保健市場未來龐大的成長前景，與萬達寵物於2025年中合資成立子公司「騰達寵物」，一同建立深度的戰略合作，可謂公司布局寵物保健市場的重要里程碑。萬達寵物身為台灣知名的毛孩零售與服務龍頭，在全台擁有超過百家門市與多元線上平台，涵蓋寵物食品、用品、服務與社群服務，是毛孩消費市場的重要節點。

張智翔表示，此一合作不僅可以加速旗下「毛孩時代」的保健產品在萬達通路線上與線下通路的全面布局外，雙方也將「寵物保健食品共同開發新品牌、代理具潛力的國內外品牌、專注寵物與大健康相關品類」作為核心定位，更進一步在會員數據應用與行銷活動規劃等面向展開深度合作，打造寵物健康照護的完整生態圈，同時藉由萬達通路既有的通路優勢與品牌信任度，加速縮短新產品上市的市場教育期，有助提升騰勢在毛孩健康市場的滲透率。

雙引擎成長策略，助力未來營運更上一層樓

展望未來，張智翔強調，騰勢將持續以「全方位健康生活生態圈」為發展核心，深化「人用保健 × 寵物健康」雙引擎成長策略，掌握全球健康意識提升與寵物經濟快速擴張所帶來的長期結構性機會。

在人用保健領域，騰勢將聚焦於功能性、預防性與精準營養產品的研發，結合科學驗證與嚴謹品質控管，持續強化產品競爭力與品牌信任度；在寵物健康市場，則將針對毛孩不同生命階段與健康需求，推出具備高附加價值的營養與保健方案，並透過與萬達寵物等策略夥伴的通路協同，加速產品佈局與市場滲透。

營運策略方面，騰勢將持續優化線上與線下通路整合，結合數據分析與會員經營，提升顧客黏著度與回購率，打造穩定且具成長性的營收結構。隨著2026年興櫃登錄計畫逐步推進，騰勢亦將善用資本市場資源，加速研發投入、品牌升級與市場擴展，持續朝向成為亞太區多元化的快速消費品集團。

