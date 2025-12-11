人類「已知用火」提早35萬年 英遺址發現人為生火證據

美聯社報導，英國科學家在英格蘭東部地區的巴納姆舊石器時代遺址（Barnham），發現有證據顯示，大約距今40萬年前就有人類在此用火，研究成果已發布在《自然》（Nature）期刊。

此前最久遠的人類用火證據來自法國尼安德特人遺址，其年代追溯到大約5萬年前；英國這項最新研究，將人類「已知用火」時間點向前推進約35萬年。

研究指出，巴納姆遺址的考古工作進行數十年，期間辨識出1片被燒硬的陶土、1把因強烈高溫而破裂的燧石手斧，以及2塊黃鐵礦碎片，其中黃鐵礦是一種敲擊打火石時會產生火花的礦物。

科學家2017年在英國巴納姆遺址發現第一塊黃鐵礦碎片。（圖／美聯社）

研究團隊耗費4年時間分析，才排除自然野火的可能性，證明這些文物曾被加熱到超過700°C，且是反覆在同一地點生火，型態更接近人造火塘，而非雷擊引發的火災。

大英博物館考古學家戴維斯（Rob Davis）表示，高溫、可控燃燒以及黃鐵礦的組合，顯示史前人類實際上是如何生火的；黃鐵礦並非當地的天然產物，很可能是居民知道其生火特性，特意採集而來。

美聯社報導指出，由於用火的灰燼容易散落、木炭會腐爛，受熱改變的沉積物也容易被侵蝕，因此人為生火的痕跡很少能保存下來，然而巴納姆遺址的沉積物被密封在古代池塘中，才讓科學家得以重建當時人類的生活狀況。

研究團隊說，用火能力對於當時遷徙到英國的人們而言至關重要，讓他們更能適應當地環境、擴大其生存範圍；用火普遍也被認為與語言發展、及更具組織性的社會出現有關。