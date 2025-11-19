人類 vs AI 自駕車與F1車手差距只剩1秒
第二屆阿布達比自動駕駛賽車聯賽（A2RL）總決賽登場，今年最大亮點之一，就是前F1俄羅斯車手科維亞特（Daniil Kvyat）再度對上德國 TUM 車隊的自駕車，上演一場超吸睛的「人類 vs AI」賽車對決。
這次規則同樣刺激：自駕車提前 10 秒出發，人機在十圈賽道上一路纏鬥。最後，TUM 自駕車竟以不到 1 秒的差距搶下勝利，展現 AI 在高速競賽中的判斷速度已越來越逼近職業車手。TUM 單圈僅比科維亞特慢 1.58 秒，相較 18 個月前落後近 10 秒，進步幅度驚人。
人類 vs AI 賽車比賽影音
自駕車主賽更激烈：時速突破250公里
主賽事由六台自駕車同場較量，時速飆破 250 公里，AI 必須在毫秒間做出判斷與避讓。最終 TUM 車隊成功衛冕冠軍，而今年共有四台車成功完賽，遠超過 2024 年首屆比賽僅一台完賽的狀況，也凸顯自駕技術的成熟度正以極快速度進化。
