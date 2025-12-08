人馭科技莫讓科技馭人 AI預測疾病協助醫師診斷

好醫師新聞網記者邊建元／新北報導

圖：醫療科技展熱鬧展開，吸引眾多民眾參加／雙和醫院提供

AI對醫療的貢獻在這次「2025台灣醫療科技展」中大放異彩，展現了科技結合醫療在智慧醫療技術與發展成果。其中，雙和醫院以多項最新科技與臨床服務結合的創新解決方案亮相，協助民眾更理解智慧醫療帶來的助益。

雙和醫院骨科陳冠豪醫師以膝關節退化為例，介紹機器手臂輔助膝關節置換之優勢，較傳統手術更能達到精準置換、改善術後恢復，也能降低民眾對手術的疑慮、避免延誤治療。展期間亦邀請雙和醫院皮膚科翁子玉醫師，以破解常見保養迷思為切入點，協助民眾建立更科學、正確的皮膚保養觀念，推動健康生活風氣。

雙和醫院副院長兼腎臟內科吳美儀醫師指出，全球每年約有近五千萬例敗血症病例，死亡人數佔全球死亡總數20%。敗血症常因免疫反應過度活化而造成多器官衰竭，若合併急性腎損傷，死亡率更上升至29.2%。吳美儀醫師團隊打造的 AI 預測模型，為全國首創採用「免疫細胞群表現型」，整合流式細胞儀免疫數據、血中尿素氮（BUN）與血清肌酸酐（Cr），並運用決策樹演算法（DT）進行急性腎臟病（AKD）風險預測，準確率可達近90%，協助臨床爭取診治時間，改善敗血症患者預後並降低死亡風險。

此外，重症科曾健華主任展示「不抽血、不侵入」即可提前預測低血圧危急事件的智慧模型，可應用於休克的及早介入。曾主任表示，休克治療若延遲超過一小時，死亡率將大幅上升。研究團隊透過分析患者休克前後的病、生理數據，結合醫學知識找出關鍵訊號，模型可從心電圖（ECG）、血氧波形（SPO2）、動脈血壓波形（ABP）、呼吸波形（RESP）等資料中萃取299項關鍵特徵，在無需抽血的情況下，提前一小時預測休克發生。

在腦動脈瘤的早期偵測領域，雙和醫院影像醫學部陳彥廷醫師表示，腦動脈瘤是隱藏於腦內的「不定時炸彈」，破裂後死亡與重度失能率極高，儘管可透過磁振造影或電腦斷層血管攝影進行偵測，但因病灶微小且結構複雜，仍有漏診風險。磁振造影血管攝影無輻射、免顯影劑，具備作為未破裂腦動脈瘤篩檢工具的優勢。研究團隊以巨量影像計畫為基礎，建立1,400例標註MRI資料庫並開發AI輔助診斷平台；臨床測試顯示，AI敏感度達9成，醫師使用AI後可提升至96.7%，降低誤診率12.5%，展現高度臨床應用潛力。