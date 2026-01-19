《人骨聖殿》新片冠軍《尋秦記》林峯來台謝票

2026年開年全台票房表現亮眼，16日在台上映的恐怖片3部曲續集《28年毀滅倒數：人骨聖殿》，首周末以267萬台幣勇奪全台新片票房冠軍，而台灣電影《陽光女子合唱團》、《大濛》票房即將跨過破億大關，截至19日分別累積9472萬和9476萬，紀錄片《冠軍之路》也破紀錄突破了5788萬，另香港電影《尋秦記》票房累積已達1200萬。

《28年毀滅倒數：人骨聖殿》由《糖果人》導演妮亞達科斯塔接棒導演筒，上映後獲影迷一致好評，獲譽系列最佳，不僅台灣表現亮眼，全球票房也來到3120萬美金（約9.84億台幣），並且在英國、墨西哥等國皆拿下票房冠軍。

廣告 廣告

而《尋秦記》由港劇版原班人馬古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演，9日在台上映，目前累積1200萬票房佳績，片中扮演秦王的林峯，曾在古天樂與宣萱來台的見面會上call in現聲，希望能抽空來台會粉絲，而今林峯兌現承諾，在繁忙的行程中抽出1天時間來台灣謝票，前進台北跟台中，是他首度來台灣宣傳電影。同時林峯是影迷公認和25年前的港劇版本差異最大的演員，當年演出時林峯才剛出道，充滿少年稚氣，如今再扮秦王已充滿熟男魅力。

《陽光女子合唱團》則是隨著口碑傳遞後勢看漲，劇情描述一群女性獄友的悲歡離合，引發許多觀眾共感與共鳴，法務部矯正署台中女子監獄在電影上映前聯繫電影公司，希望邀請主創把電影帶到獄中，給無法到戲院觀看的收容人觀賞，導演林孝謙得知立刻應允，更和編劇呂安弦、演員何曼希於1月中旬出席這場獄中放映，何曼希即興表演高難度劈腿，讓現場氣氛瞬間變歡樂。