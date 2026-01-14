人體內含大量塑膠微粒？ 質疑派學者：脂肪可能導致偽陽性

塑膠微粒對人體影響的研究近年快速增加，《自然醫學》（Nature Medicine）期刊去（2025）年2月刊登的一篇研究即指出，人類體內從大腦、血液、骨髓到肝臟都存在塑膠微粒，且部分人體大腦內累積的塑膠微粒含量，甚至可能已經等同一根塑膠湯匙。

不過去年11月時，有另一群科學家在《自然醫學》上發表質疑該研究成果的信件，認為研究方法設計上有不足之處，包括對樣本污染的控管不夠周全，且缺乏必要的驗證程序，可能都會影響取得塑膠微粒濃度數據的可信度。

共同提出質疑的其中一位學者、德國亥姆霍茲環境研究中心的馬特里奇（Dušan Materić）指出，由於脂肪會導致聚乙烯（PE，為常見的塑膠成分）檢驗出現偽陽性結果，而人體大腦中有60%成分都是脂肪，因此認為前述研究中觀察到的「腦內塑膠微粒含量呈現上升趨勢」結果，實際上可能只是肥胖率上升。

澳洲昆士蘭大學環境化學家勞爾特（Cassandra Rauert）進一步解釋，這類研究通常會先以化學藥劑溶解人體組織，僅留下可能的塑膠微粒；但如果脂肪或組織沒有清除乾淨，檢測儀器就可能會誤判這些殘留物。

此外，另一份「頸動脈斑塊中含塑膠微粒較多的患者，其心血管疾病風險較高」的研究，被批評未在手術室內採集空白樣本，因此無法評估背景污染程度；還有一份稱「塑膠微粒普遍存在在男性生殖系統中」的研究，也被其他科學家質疑分析方法不夠嚴謹。

馬特里奇因此提出質疑，認為這些聲稱在生物組織中發現塑膠微粒的高影響力論文，可能有超過半數都存在嚴重可信度疑慮。

勞爾特表示，在此之前從未有研究證明大小在3到30微米左右的塑膠顆粒，能夠進入人體血液循環；真正有可能穿越生物屏障、進入人體的，其實是奈米級的塑膠微粒，但目前的技術並無法有效偵測這麼小的顆粒；此外從日常生活中的實際暴露量來看，也不太可能有這麼大量的塑膠顆粒會累積到人體器官中。

「人腦內塑膠微粒含量迅速上升」研究的其中一位作者坎彭（Matthew Campen）對此回應，由於目前並無檢驗塑膠微粒的操作指南可供參考，坦言研究方法的確有可改進之處，但他也強調相關批評多為推測，缺乏實際數據支撐。

而首度在人體血液中檢驗出塑膠微粒的學者拉莫里（Marja Lamoree）則強調，他相信在研究過程中的確有測到塑膠微粒，但坦承無法肯定實際含量，「這個領域仍處於非常初期的階段，能做好這類分析的實驗室並不多，尤其有許多樣本是從充滿塑膠的手術室內取得。」

勞爾特強調，學界應提高相關檢驗的準確性，如此不僅能避免民眾恐慌，也能確保政府制定合適的法規與政策。

阿姆斯特丹自由大學的貝恩（Frederic Béen）則表示，隨著多種分析技術的進步，相關情況正在快速改善，「我認為塑膠微粒確實存在人體中，問題在如何準確掌握含量，但我相信這些不確定性正在逐步縮小。」

