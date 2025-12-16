人體工學電腦椅推薦，企業辦公家具配送安裝
長時間久坐是許多上班族面臨的日常挑戰，因此選擇能支撐身體的優質座椅，已成為企業採購與消費者的重要需求。集品質、耐用與舒適於一身的人體工學電腦椅推薦品牌LOGIS邏爵家具，以專業製作能力與完善服務受到廣大客群肯定，也因提供完善的企業辦公家具配送安裝服務而備受青睞。
2004年，LOGIS邏爵家具從一間小型汽車修理廠起家，創辦人過去就讀室內裝潢科系，退伍前與父親共同經營汽車修理廠，累積了精密結構、品質檢驗與材料判斷的扎實底子，後來他因網路拍賣崛起的契機，決定將原本的汽修場轉型為家具製作空間，並結合裝潢背景與工程能力，親自開發椅子結構、測試支撐角度，甚至申請置腳抬專利，建立品牌獨家的產品設計與技術優勢。
然而，隨著訂單增加，早期手工製作的模式逐漸難以因應需求，為了提升品質穩定度與生產效率，LOGIS邏爵家具投入模具開發與標準化流程，以完整製程打造外觀設計簡潔俐落的產品，其內部結構也經過長期測試與改良，具備高穩定度與舒適性，使品牌入選人體工學電腦椅推薦名單。
LOGIS邏爵家具的人體工學電腦椅系列具備可調式頭枕、扶手、腰靠、高透氣網布與可後仰傾躺等功能設計，能支撐使用者在長時間工作、遠距辦公或電競時保持良好姿勢，部分款式更提供可收納腳靠，讓久坐族能有效放鬆。他們也積極參與國內外家具展，從中挑選兼具質感與實用性的家具款式，將產品線延伸至會議桌椅、塑鋼摺疊桌椅、訓練桌椅以及戶外桌椅等。
LOGIS邏爵家具的會議桌椅與培訓桌椅系列，同樣深受企業與教育單位的喜愛，可摺疊與堆疊的設計，相當適合需要頻繁移動或彈性調整空間的情境。塑鋼桌椅系列則因輕便、防潮與耐用特性，被廣泛使用於活動現場、展覽、餐飲業與多功能空間。
針對家庭族群推出的兒童課桌椅與成長型書桌椅，以可調整高度的設計陪伴孩子從幼兒到國中階段，協助培養良好的坐姿與閱讀習慣。此外，品牌的戶外桌椅與遮陽傘採用抗鏽、防水與高耐用材質，適合庭院、餐飲空間與戶外活動場合。
另外，品牌提供線上教學影片、零件更換與售後支援，確保每位消費者都能安心使用。目前，他們的主要銷售通路以線上平台為主，包括品牌官網、蝦皮與momo；線下則提供企業、學校、軍隊與機構大量採購，搭配全台配送與安裝服務提高效率，也能依不同採購量與規格提供彈性報價，讓企業能兼顧預算與品質。
LOGIS邏爵家具以22年專業、創新設計與穩定品質，成功在市場中建立人體工學電腦椅推薦口碑。如果您正著手規劃企業辦公家具，或想為自己找到一張能支撐身體的優質座椅，不妨深入了解人體工學電腦椅推薦品牌LOGIS的產品。
店家品牌名：LOGIS邏爵家具
聯絡電話：04-26873200
地址：台中市外埔區二崁路659巷19號
營業時間：週一至週五08:00-18:00，週六08:00-17:00，中午休息1小時
LINE：https://rink.cc/911nf
