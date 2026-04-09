人體檢體檢出沙門氏桿菌！「清六食堂」食物中毒增至143人 衛生局移送檢調偵辦

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衛生局派員前往稽查。（圖／翻攝畫面）





新北市連鎖便當店「清六食堂」傳出食物中毒事件，新北市衛生局截至今天（9日）上午10時，累計就醫人數達到143人，目前共有18人住院、12人留院觀察中，而昨天（8日）傍晚醫院初步檢驗，有11件沙門氏桿菌陽性，已符合食品安全衛生管理法第15條第1項第4款及第49條情節，衛生局已移送檢調偵辦，其餘檢體尚在檢驗中，待檢驗結果出爐將一併移請檢調偵辦；新北市長侯友宜今天上午被問及此事時也再度指出，除了讓業者移送司法檢調來偵辦以外，消保官也啟動對被害者來給予向業者來求償，一定保護消費者權益，業者一定要負起責任。

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新北衛生局指出，「清六食堂」食物中毒事件截至今天（9日）上午10時，新增25人通報，累計就醫達143人，其中106人食用公所店便當及37人食用中興店便當後，陸續出現腹痛、腹瀉及發燒等不適症狀，目前共有18人住院、12人留院觀察，其餘就醫後已返家休養。清六食堂三家分店均仍暫停營運中，尚未提出復業申請。

衛生局說，昨天（8日）傍晚醫院初步檢驗出11件沙門氏桿菌陽性，經醫院進一步分析為沙門氏桿菌D群(Salmonella group D.)，依據現有資訊已符合食品安全衛生管理法第15條第1項第4款及第49條情節，已移送檢調偵辦，另食品檢體、環境檢體及其餘人體檢體尚在檢驗中，待檢驗報告出爐將一併移請檢調偵辦。

新北市長侯友宜上午出席永和區永平國小地下停車場工程時也再度回應指出，食安絕對要嚴格的把關，更重要的一定從源來追溯，當食安問題一出現，餐廳發生事情，第一個時間接到通報，就指派衛生局到現場，查扣相關證物以外，最重要採取預防性的措施，把所有的分店要求停業接受檢查。

侯友宜也說，這段時間嚴格檢查，也快速的將食材送到檢驗室，昨天很快速地驗出了沙門氏桿菌，第一個時間除了讓業者移送司法檢調來偵辦以外，消保官也啟動對被害者來給予向業者來求償，所以我們一定保護消費者權益，業者一定要負起責任。

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